Зеленский и госсекретарь Ватикана Паролин обсудили решение Саммита мира. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент Украины и Госсекретарь Ватикана уделили внимание решениям первого Саммита мира в Швейцарии и роли Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины.

Собеседники также обсудили результаты встречи Владимира Зеленского с Папой Франциском в этом году в июне на полях саммита G7 в Италии. Глава государства поблагодарил Папу Франциска за его молитвы ради мира для Украины и призывы к возвращению украинских пленных домой.

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Также Зеленский и Паролин подробно обсудили последствия российской агрессии против Украины, постоянный воздушный террор, в частности ракетный удар РФ по детской больнице "Охматдет", и сложную гуманитарную ситуацию в нашей стране.

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