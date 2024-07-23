Зеленский и госсекретарь Ватикана Паролин обсудили решение Саммита мира. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент Украины и Госсекретарь Ватикана уделили внимание решениям первого Саммита мира в Швейцарии и роли Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины.
Собеседники также обсудили результаты встречи Владимира Зеленского с Папой Франциском в этом году в июне на полях саммита G7 в Италии. Глава государства поблагодарил Папу Франциска за его молитвы ради мира для Украины и призывы к возвращению украинских пленных домой.
Также Зеленский и Паролин подробно обсудили последствия российской агрессии против Украины, постоянный воздушный террор, в частности ракетный удар РФ по детской больнице "Охматдет", и сложную гуманитарную ситуацию в нашей стране.
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Що, що, а плескати язиком Зеленський може - на те він і паяц розмовного жанру.
А щодо результатів плескання язиком - то не до Зеленського. Скоріше до його коханого Єрмака.
Вы к кому посылаете? К Ермаку? Так он даже не госслужащий, и при шухере будет отвечать в рамках своих полномочий. Проведут ревизию стульев и столов в охфисе. И за недостачу ответит Ермак.
А больше нигде его подписи нет. Так как он никто. А что стоял за спиной Президента. Так никому не запрещено
гулять по берегу Тисыстоять возле Президента
Там було якесь коммюніке, що, я підозрюю, є евфемізмом "х-ня якась".