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Зеленский и госсекретарь Ватикана Паролин обсудили решение Саммита мира. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Державним секретарем Ватикану П’єтро Пароліном.

Президент Украины и Госсекретарь Ватикана уделили внимание решениям первого Саммита мира в Швейцарии и роли Святого Престола в установлении справедливого и устойчивого мира для Украины.

Собеседники также обсудили результаты встречи Владимира Зеленского с Папой Франциском в этом году в июне на полях саммита G7 в Италии. Глава государства поблагодарил Папу Франциска за его молитвы ради мира для Украины и призывы к возвращению украинских пленных домой.

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Державним секретарем Ватикану П’єтро Пароліном

Также Зеленский и Паролин подробно обсудили последствия российской агрессии против Украины, постоянный воздушный террор, в частности ракетный удар РФ по детской больнице "Охматдет", и сложную гуманитарную ситуацию в нашей стране.

Читайте: Ватикан уточнил заявление Папы Римского: Первым условием для переговоров о завершении войны является прекращение агрессии РФ против Украины

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Ватикан (187) Зеленский Владимир (20348) глобальный саммит мира (273)


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"...приділили увагу, обговорили, подякував за молитви, докладно обговорили, ..."

Що, що, а плескати язиком Зеленський може - на те він і паяц розмовного жанру.
А щодо результатів плескання язиком - то не до Зеленського. Скоріше до його коханого Єрмака.
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23.07.2024 17:19 Ответить
Оцените красоту игры.
Вы к кому посылаете? К Ермаку? Так он даже не госслужащий, и при шухере будет отвечать в рамках своих полномочий. Проведут ревизию стульев и столов в охфисе. И за недостачу ответит Ермак.
А больше нигде его подписи нет. Так как он никто. А что стоял за спиной Президента. Так никому не запрещено гулять по берегу Тисы стоять возле Президента
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23.07.2024 19:23 Ответить
У саміта миру були якісь рішення???
Там було якесь коммюніке, що, я підозрюю, є евфемізмом "х-ня якась".
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23.07.2024 17:37 Ответить
Шо вони обсудили? Отой піпіфакс з яким наш дурень носится, за наш кошт, по світу?
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23.07.2024 17:42 Ответить
Ще тільки в "Спортлото" не шукали підтримки формули зупинення війни "Проста пєрєстать стрєлять!"
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23.07.2024 17:44 Ответить
Вже тіпає від словосполучення - саміт миру.
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23.07.2024 17:48 Ответить
Він там казав, що люди гинуть, в йому через це сумно. Пам'ятаємо: "Якби ми це повідомили, а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, - тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні. Я не кажу, чия це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас "зжеруть". Тому що під час хаосу люди тікають з країни", - розповів Зеленський." То що там про людські життя 🤬?
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23.07.2024 20:43 Ответить
 
 