Зеленський і держсекретар Ватикану Паролін обговорили рішення Саміту миру. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Державним секретарем Ватикану кардиналом Пʼєтро Пароліном.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент України та Держсекретар Ватикану приділили увагу рішенням першого Саміту миру у Швейцарії та ролі Святого Престолу у встановленні справедливого й сталого миру для України.
Співрозмовники також обговорили результати зустрічі Володимира Зеленського з Папою Франциском цьогоріч у червні на полях саміту G7 в Італії. Глава держави подякував Папі Франциску за його молитви заради миру для України та заклики до повернення українських полонених додому.
Також Зеленський і Паролін докладно обговорили наслідки російської агресії проти України, постійний повітряний терор, зокрема ракетний удар РФ по дитячій лікарні "Охматдит", і складну гуманітарну ситуацію в нашій країні.
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Що, що, а плескати язиком Зеленський може - на те він і паяц розмовного жанру.
А щодо результатів плескання язиком - то не до Зеленського. Скоріше до його коханого Єрмака.
Вы к кому посылаете? К Ермаку? Так он даже не госслужащий, и при шухере будет отвечать в рамках своих полномочий. Проведут ревизию стульев и столов в охфисе. И за недостачу ответит Ермак.
А больше нигде его подписи нет. Так как он никто. А что стоял за спиной Президента. Так никому не запрещено
гулять по берегу Тисыстоять возле Президента
Там було якесь коммюніке, що, я підозрюю, є евфемізмом "х-ня якась".