Зеленський і держсекретар Ватикану Паролін обговорили рішення Саміту миру. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Державним секретарем Ватикану кардиналом Пʼєтро Пароліном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент України та Держсекретар Ватикану приділили увагу рішенням першого Саміту миру у Швейцарії та ролі Святого Престолу у встановленні справедливого й сталого миру для України.

Співрозмовники також обговорили результати зустрічі Володимира Зеленського з Папою Франциском цьогоріч у червні на полях саміту G7 в Італії. Глава держави подякував Папі Франциску за його молитви заради миру для України та заклики до повернення українських полонених додому.

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Також Зеленський і Паролін докладно обговорили наслідки російської агресії проти України, постійний повітряний терор, зокрема ракетний удар РФ по дитячій лікарні "Охматдит", і складну гуманітарну ситуацію в нашій країні.

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