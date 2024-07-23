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Зеленський і держсекретар Ватикану Паролін обговорили рішення Саміту миру. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Державним секретарем Ватикану кардиналом Пʼєтро Пароліном.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Державним секретарем Ватикану П’єтро Пароліном.

Президент України та Держсекретар Ватикану приділили увагу рішенням першого Саміту миру у Швейцарії та ролі Святого Престолу у встановленні справедливого й сталого миру для України.

Співрозмовники також обговорили результати зустрічі Володимира Зеленського з Папою Франциском цьогоріч у червні на полях саміту G7 в Італії. Глава держави подякував Папі Франциску за його молитви заради миру для України та заклики до повернення українських полонених додому.

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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Державним секретарем Ватикану П’єтро Пароліном

Також Зеленський і Паролін докладно обговорили наслідки російської агресії проти України, постійний повітряний терор, зокрема ракетний удар РФ по дитячій лікарні "Охматдит", і складну гуманітарну ситуацію в нашій країні.

Читайте: Ватикан уточнив заяву Папи Римського: Першою умовою для переговорів про завершення війни є припинення агресії РФ проти України

Автор: 

Ватикан (142) Зеленський Володимир (23832) Глобальний саміт миру (278)


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"...приділили увагу, обговорили, подякував за молитви, докладно обговорили, ..."

Що, що, а плескати язиком Зеленський може - на те він і паяц розмовного жанру.
А щодо результатів плескання язиком - то не до Зеленського. Скоріше до його коханого Єрмака.
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23.07.2024 17:19 Відповісти
Оцените красоту игры.
Вы к кому посылаете? К Ермаку? Так он даже не госслужащий, и при шухере будет отвечать в рамках своих полномочий. Проведут ревизию стульев и столов в охфисе. И за недостачу ответит Ермак.
А больше нигде его подписи нет. Так как он никто. А что стоял за спиной Президента. Так никому не запрещено гулять по берегу Тисы стоять возле Президента
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23.07.2024 19:23 Відповісти
У саміта миру були якісь рішення???
Там було якесь коммюніке, що, я підозрюю, є евфемізмом "х-ня якась".
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23.07.2024 17:37 Відповісти
Шо вони обсудили? Отой піпіфакс з яким наш дурень носится, за наш кошт, по світу?
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23.07.2024 17:42 Відповісти
Ще тільки в "Спортлото" не шукали підтримки формули зупинення війни "Проста пєрєстать стрєлять!"
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23.07.2024 17:44 Відповісти
Вже тіпає від словосполучення - саміт миру.
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23.07.2024 17:48 Відповісти
Він там казав, що люди гинуть, в йому через це сумно. Пам'ятаємо: "Якби ми це повідомили, а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, - тоді я б втрачав 7 мільярдів доларів на місяць, починаючи з жовтня минулого року, і в той момент, коли росіяни справді атакували, вони б нас захопили за три дні. Я не кажу, чия це була ідея, але загалом наше внутрішнє відчуття було правильним: якщо ми посіємо хаос серед людей перед вторгненням, росіяни нас "зжеруть". Тому що під час хаосу люди тікають з країни", - розповів Зеленський." То що там про людські життя 🤬?
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23.07.2024 20:43 Відповісти
 
 