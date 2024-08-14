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Последствия вражеской атаки "Шахедов" на Житомирщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 14 августа российские оккупанты атаковали Житомирскую область дронами-камикадзе. Спасатели привлекались к ликвидации последствий вражеской атаки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Житомирской области.

Ночью враг атаковал инфраструктурный объект на территории области, также повреждены частные здания.

В ГСЧС отметили, что жертв и пострадавших нет. Спасатели привлекались к ликвидации последствий вражеской атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский "шахед" ночью попал в инфраструктурный объект на Черниговщине

Наслідки атаки "шахедів" на Житомирщину 14 серпня
Наслідки атаки "шахедів" на Житомирщину 14 серпня
Наслідки атаки "шахедів" на Житомирщину 14 серпня

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 августа враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами.

Силы ПВО уничтожили 17 "шахедов" из 23.

Автор: 

дроны (3912) Житомирская область (1390)


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14.08.2024 12:51 Ответить
 
 