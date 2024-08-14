Последствия вражеской атаки "Шахедов" на Житомирщину. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 14 августа российские оккупанты атаковали Житомирскую область дронами-камикадзе. Спасатели привлекались к ликвидации последствий вражеской атаки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление ГСЧС в Житомирской области.
Ночью враг атаковал инфраструктурный объект на территории области, также повреждены частные здания.
В ГСЧС отметили, что жертв и пострадавших нет. Спасатели привлекались к ликвидации последствий вражеской атаки.
Ранее сообщалось, что в ночь на 14 августа враг в очередной раз атаковал Киевскую область ударными дронами.
Силы ПВО уничтожили 17 "шахедов" из 23.
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Олександр Шевченко #581915
показать весь комментарий14.08.2024 12:51 Ответить Мне нравится 1
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