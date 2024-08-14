Последствия вражеских ударов по Сумщине. ФОТОРЕПОРТАЖ
За минувшие сутки войска РФ обстреляли 37 населенных пунктов. Всего насчитано 123 удара.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате обстрелов травмированы два человека, повреждены 12 частных домов, два из которых многоквартирные, 6 частных авто, административное здание, помещение магазина и предприятия, здание больницы, ферму, хозяйственную постройку, трактор и складское помещение.
Кроме того, в результате атак оккупантов произошло возгорание еще одного частного жилого дома.
Напомним, ранее сообщалось, что военные ввели ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной 20-километровой зоне Сумской области.
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