РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6310 посетителей онлайн
Новости Фото Война
407 2

Сутки на Донетчине: 3 человека погибли, 9 получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские захватчики в Донецкой области убили 3 человека, 9 ранены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ОВА Вадим Филашкин.

Волновахский район

В результате обстрела РФ 1 человек погиб, 1 получил ранения в Разливе Великоновоселковской ТГ.

Покровский район

1 человек ранен в Горняке Кураховской ТГ, поврежден инфраструктурный объект. В Кураховке повреждены 10 частных домов и 3 двухэтажки. В Новоукраинке Покровской ТГ ранены 4 человека, поврежден дом. В Торецке Шаховской ТГ повреждено предприятие. Гродовская ТГ находится под постоянным артиллерийским огнем. В Мирнограде 1 человек погиб и 1 ранен.

Также читайте: Верещук призвала жителей Покровска, Мирнограда и Селидово эвакуироваться

Краматорский район

В Новом Лиманской ТГ поврежден инфраструктурный объект. В Константиновке ранен человек, поврежден частный дом, 3 инфраструктурных объекта.

Бахмутский район

В Торецке 1 человек погиб и 1 ранен. В Часовоярской ТГ повреждены 6 частных домов, многоэтажка и 4 хозяйственные постройки. В Северской ТГ повреждены 2 дома: в Серебрянке и Дроновке.

За сутки с линии фронта эвакуированы 3097 человек, в том числе 191 ребенок.

В течение суток рашисты убили 3 жителей Донетчины: в Мирнограде, Торецке и Разливе.

Еще 9 человек в области за сутки получили ранения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Сумщине: враг нанес 275 ударов по 40 населенным пунктам, один человек погиб. ФОТО

Наслідки обстрілів Донецької області 18 серпня
Наслідки обстрілів Донецької області 18 серпня
Наслідки обстрілів Донецької області 18 серпня
Наслідки обстрілів Донецької області 18 серпня
Наслідки обстрілів Донецької області 18 серпня

Автор: 

обстрел (27151) Донецкая область (9648)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто небудь знає чому каби такі невловимі і чого в нас їз немає?
Виглядає так, що каби найнебезпечніші ракети які рівняють наші міста і села з землею і забезпечують наступ орків, руйнуючі місто за містом(
Як хамасу в лаптях вдається в норах попри санкції клепати сотні ракет, а нам ніяк це не вдається?
Я думаю саме перші польти НАШИХ ракет в бік орків додадуть всім найбільшого оптимізму і хоч якоїсь впевненості в дні наступному.

Р.С. взагалі то найважче жити тоді коли немає віри в тих хто взявся керувати твоїм життям, життям мільойнів людей( це руйнує будь яку єдність(
Повернення владою довіри до себе - найпотужніша зброя проти ворогів і веутрішніх і зовнішніх.
показать весь комментарий
19.08.2024 10:30 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2024 11:17 Ответить
 
 