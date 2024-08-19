Сутки на Донетчине: 3 человека погибли, 9 получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток российские захватчики в Донецкой области убили 3 человека, 9 ранены.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава ОВА Вадим Филашкин.
Волновахский район
В результате обстрела РФ 1 человек погиб, 1 получил ранения в Разливе Великоновоселковской ТГ.
Покровский район
1 человек ранен в Горняке Кураховской ТГ, поврежден инфраструктурный объект. В Кураховке повреждены 10 частных домов и 3 двухэтажки. В Новоукраинке Покровской ТГ ранены 4 человека, поврежден дом. В Торецке Шаховской ТГ повреждено предприятие. Гродовская ТГ находится под постоянным артиллерийским огнем. В Мирнограде 1 человек погиб и 1 ранен.
Краматорский район
В Новом Лиманской ТГ поврежден инфраструктурный объект. В Константиновке ранен человек, поврежден частный дом, 3 инфраструктурных объекта.
Бахмутский район
В Торецке 1 человек погиб и 1 ранен. В Часовоярской ТГ повреждены 6 частных домов, многоэтажка и 4 хозяйственные постройки. В Северской ТГ повреждены 2 дома: в Серебрянке и Дроновке.
За сутки с линии фронта эвакуированы 3097 человек, в том числе 191 ребенок.
В течение суток рашисты убили 3 жителей Донетчины: в Мирнограде, Торецке и Разливе.
Еще 9 человек в области за сутки получили ранения.
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Виглядає так, що каби найнебезпечніші ракети які рівняють наші міста і села з землею і забезпечують наступ орків, руйнуючі місто за містом(
Як хамасу в лаптях вдається в норах попри санкції клепати сотні ракет, а нам ніяк це не вдається?
Я думаю саме перші польти НАШИХ ракет в бік орків додадуть всім найбільшого оптимізму і хоч якоїсь впевненості в дні наступному.
Р.С. взагалі то найважче жити тоді коли немає віри в тих хто взявся керувати твоїм життям, життям мільойнів людей( це руйнує будь яку єдність(
Повернення владою довіри до себе - найпотужніша зброя проти ворогів і веутрішніх і зовнішніх.