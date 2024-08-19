Доба на Донечині: 3 особи загинули, 9 дістали поранення. ФОТОрепортаж
Протягом доби російські загарбники на Донеччині вбили 3 осіб, 9 поранено.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава ОВА Вадим Філашкін.
Волноваський район
Внаслідок обстрілу РФ 1 людина загинула, 1 дістала поранення у Розливі Великоновосілківської ТГ.
Покровський район
1 особу поранено у Гірнику Курахівської ТГ, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Курахівці пошкоджено 10 приватних будинків і 3 двоповерхівки. У Новоукраїнці Покровської ТГ поранено 4 людини, пошкоджено будинок. У Торецькому Шахівської ТГ пошкоджено підприємство. Гродівська ТГ перебуває під постійним артилерійським вогнем. У Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена.
Краматорський район
У Новому Лиманської ТГ пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено приватний будинок, 3 інфраструктурні об'єкти.
Бахмутський район
У Торецьку 1 людина загинула і 1 поранена. У Часовоярській ТГ пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 4 господарчі будівлі. У Сіверській ТГ пошкоджені 2 будинки: у Серебрянці і Дронівці.
За добу з лінії фронту евакуйовано 3097 людей, зокрема 191 дитину.
Протягом доби рашисти вбили 3 жителів Донеччини: у Мирнограді, Торецьку і Розливі.
Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.
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Виглядає так, що каби найнебезпечніші ракети які рівняють наші міста і села з землею і забезпечують наступ орків, руйнуючі місто за містом(
Як хамасу в лаптях вдається в норах попри санкції клепати сотні ракет, а нам ніяк це не вдається?
Я думаю саме перші польти НАШИХ ракет в бік орків додадуть всім найбільшого оптимізму і хоч якоїсь впевненості в дні наступному.
Р.С. взагалі то найважче жити тоді коли немає віри в тих хто взявся керувати твоїм життям, життям мільойнів людей( це руйнує будь яку єдність(
Повернення владою довіри до себе - найпотужніша зброя проти ворогів і веутрішніх і зовнішніх.