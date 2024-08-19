УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6481 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
407 2

Доба на Донечині: 3 особи загинули, 9 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські загарбники на Донеччині вбили 3 осіб, 9 поранено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район

Внаслідок обстрілу РФ 1 людина загинула, 1 дістала поранення у Розливі Великоновосілківської ТГ.

Покровський район

1 особу поранено у Гірнику Курахівської ТГ, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Курахівці пошкоджено 10 приватних будинків і 3 двоповерхівки. У Новоукраїнці Покровської ТГ поранено 4 людини, пошкоджено будинок. У Торецькому Шахівської ТГ пошкоджено підприємство. Гродівська ТГ перебуває під постійним артилерійським вогнем. У Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена.

Також читайте: Верещук закликала мешканців Покровська, Мирнограда і Селидового евакуюватися

Краматорський район

У Новому Лиманської ТГ пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено приватний будинок, 3 інфраструктурні об'єкти.

Бахмутський район

У Торецьку 1 людина загинула і 1 поранена. У Часовоярській ТГ пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 4 господарчі будівлі. У Сіверській ТГ пошкоджені 2 будинки: у Серебрянці і Дронівці.

За добу з лінії фронту евакуйовано 3097 людей, зокрема 191 дитину.

Протягом доби рашисти  вбили 3 жителів Донеччини: у Мирнограді, Торецьку і Розливі.

Ще 9 людей в області за добу дістали поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Сумщині: ворог завдав 275 ударів по 40 населених пунктах, одна людина загинула. ФОТО

Наслідки обстрілів Донецької області 18 серпня
Наслідки обстрілів Донецької області 18 серпня
Наслідки обстрілів Донецької області 18 серпня
Наслідки обстрілів Донецької області 18 серпня
Наслідки обстрілів Донецької області 18 серпня

Автор: 

обстріл (28472) Донецька область (8459)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хто небудь знає чому каби такі невловимі і чого в нас їз немає?
Виглядає так, що каби найнебезпечніші ракети які рівняють наші міста і села з землею і забезпечують наступ орків, руйнуючі місто за містом(
Як хамасу в лаптях вдається в норах попри санкції клепати сотні ракет, а нам ніяк це не вдається?
Я думаю саме перші польти НАШИХ ракет в бік орків додадуть всім найбільшого оптимізму і хоч якоїсь впевненості в дні наступному.

Р.С. взагалі то найважче жити тоді коли немає віри в тих хто взявся керувати твоїм життям, життям мільойнів людей( це руйнує будь яку єдність(
Повернення владою довіри до себе - найпотужніша зброя проти ворогів і веутрішніх і зовнішніх.
показати весь коментар
19.08.2024 10:30 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2024 11:17 Відповісти
 
 