Сутки на Донетчине: Под огнем рашистов - три района области, 5 человек погибли, 7 ранены. ФОТОрепортаж
В течение суток российские войска обстреляли три района Донецкой области, в результате чего погибли 5 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Селидово ранен человек, поврежден дом и 6 гаражей. 4 многоэтажки повреждены в Курахово. В Покровске поврежден социальный объект и 12 многоэтажек; в Новоандреевке 1 дом разрушен и 3 повреждены. В Анновке Добропольской громады повреждены 4 админздания и 4 частных дома. В Удачненской ТГ повреждено агропредприятие.
Краматорский район
В Заречном Лиманской ТГ погибли 3 человека, разрушены 4 дома, повреждены еще 2; по 1 дому повреждены в Новом и Торском. В Катериновке Ильиновской ТГ поврежден 1 объект. В Новоявленке Новодонецкой ТГ повреждены 2 дома.
Бахмутский район
В Торецке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены 3 дома. В Часовоярской ТГ ранены 2 человека, повреждены 14 частных домов и многоэтажка. В Сиверске 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 9 домов.
Всего за сутки с линии фронта эвакуированы 3426 человек, в том числе 302 ребенка.
19 августа войска РФ убили 5 жителей Донетчины: 3 - в Заречном, по 1 - в Торецке и Северске
Еще 7 человек в области за сутки получили ранения.
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