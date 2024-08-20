Доба на Донеччині: Під вогнем рашистів три райони області, 5 осіб загинули, 7 поранено. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські війська обстріляли три райони Донеччини, внаслідок чого загинули 5 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Селидовому поранено людину, пошкоджено будинок і 6 гаражів. 4 багатоповерхівки пошкоджено у Кураховому. У Покровську пошкоджено соціальний об'єкт і 12 багатоповерхівок; у Новоандріївці 1 будинок зруйновано і 3 пошкоджено. У Ганнівці Добропільської громади пошкоджено 4 адмінбудівлі та 4 приватні будинки. В Удачненській ТГ пошкоджено агропідприємство.

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Краматорський район

У Зарічному Лиманської ТГ загинули 3 людини, зруйновано 4 будинки, пошкоджено ще 2; по 1 будинку пошкоджено у Новому і Торському. У Катеринівці Іллінівської ТГ пошкоджено 1 об'єкт. У Новоявленці Новодонецької ТГ пошкоджено 2 будинки.

Бахмутський район

У Торецьку 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській ТГ поранено 2 людини, пошкоджено 14 приватних будинків і багатоповерхівку. У Сіверську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 9 будинків.

Всього за добу з лінії фронту евакуйовано 3426 людей, зокрема 302 дитини.

19 серпня війська РФ вбили 5 жителів Донеччини: 3 у Зарічному, 1 у Торецьку і Сіверську

Ще 7 людей в області за добу дістали поранення.

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