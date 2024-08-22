Сутки на Донетчине: В результате обстрелов РФ погибли 4 человека, трое ранены. ФОТОрепортаж

Войска РФ в течение суток 16 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли 4 человека.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

Под ударом в Курахово, Горняке и Веселом Гае - частный сектор. В Успеновке разрушены 2 дома. В Селидово 1 человек ранен, повреждены 10 торговых павильонов; в Украинске 1 человек погиб, повреждены 2 пятиэтажки. В Мирнограде разрушены 2 частных дома.

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Краматорский район

Россияне убили 1 человека в Константиновке, повреждены 3 частных дома, 3 многоэтажки, 3 админздания, 2 производственных помещения, 3 линии электропередач, газопровод и 3 автомобиля. В Плещеевке Ильиновской громады повреждены 8 домов и 2 линии электропередач; в Заре повреждены 3 объекта.

Бахмутский район

В Петровке Торецкой громады погиб человек, поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, многоэтажка, админздание и инфраструктурный объект.

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуировано 3174 человека, в том числе - 246 детей.

По словам Филашкина, в течение 21 августа россияне убили 4 жителей Донбасса: в Сиверске, Украинске, Константиновке и Петровке. Еще 3 человека в области за сутки получили ранения.

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