Доба на Донеччині: Внаслідок обстрілів РФ загинули 4 особи, троє поранених. ФОТОрепортаж

Війська РФ протягом доби 16 разів обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинули 4 особи.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

Під ударом у Кураховому, Гірнику та Веселому Гаю приватний сектор. в Успенівці зруйновано 2 будинки. У Селидовому 1 людина поранена, пошкоджено 10 торгових павільйонів; в Українську 1 людина загинула, пошкоджено 2 п'ятиповерхівки. У Мирнограді зруйновано 2 приватні будинки.

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Краматорський район

Росіяни вбили 1 людину в Костянтинівці, пошкоджено 3 приватних будинки. 3 багатоповерхівки, 3 адмінбудівлі, 2 виробничі приміщення, 3 лінії електропередач, газопровід і 3 автомобілі. У Плещіївці Іллінівської громади пошкоджено 8 будинків і 2 лінії електропередач; у Зорі пошкоджено 3 об'єкти.

Бахмутський район

У Петрівці Торецької громади загинула людина, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка, адмінбудівля та інфраструктурний об'єкт.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3174 людини, зокрема 246 дітей.

За словами Філашкіна, протягом 21 серпня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Сіверську, Українську, Костянтинівці і Петрівці. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення.

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