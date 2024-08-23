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Оккупанты ударили по спорткомплексу "Олимпийский" в центре Курахово: двое раненых, повреждены многоэтажки и ТЦ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 23 августа, россияне нанесли авиаудар по центру города Курахово Донецкой области, есть прямое попадание в СК "Олимпийский".

Об этом сообщил начальник Кураховской ГВА Роман Падун, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает уничтожать наш город... Сегодня после полудня нанес коварный авиационный удар по центру города Курахово. Прямое попадание в СК "Олимпийский". Повреждены близлежащие многоэтажки, здания и торговый центр города", - говорится в сообщении.

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Удар по Кураховому 23 серпня

Также отмечается, что в результате удара ранены два человека.

"Оставаться в городе становится крайне опасно. Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины. Берегите себя и свои семьи!!!" - добавил начальник ГВА.

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Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня

Автор: 

обстрел (27114) Донецкая область (9636)


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