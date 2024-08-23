Оккупанты ударили по спорткомплексу "Олимпийский" в центре Курахово: двое раненых, повреждены многоэтажки и ТЦ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 23 августа, россияне нанесли авиаудар по центру города Курахово Донецкой области, есть прямое попадание в СК "Олимпийский".
Об этом сообщил начальник Кураховской ГВА Роман Падун, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает уничтожать наш город... Сегодня после полудня нанес коварный авиационный удар по центру города Курахово. Прямое попадание в СК "Олимпийский". Повреждены близлежащие многоэтажки, здания и торговый центр города", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в результате удара ранены два человека.
"Оставаться в городе становится крайне опасно. Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины. Берегите себя и свои семьи!!!" - добавил начальник ГВА.
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