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Окупанти вдарили по спорткомплексу "Олімпійський" у центрі Курахового: двоє поранених, пошкоджено багатоповерхівки і ТЦ. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 23 серпня, росіяни завдали авіаудару по центру міста Курахове на Донеччині, є пряме влучання в СК "Олімпійський".

Про це повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує нищити наше місто… Сьогодні після опівдня наніс підступний авіаційний удар по центру міста Курахове. Пряме влучання в СК "Олімпійський". Пошкоджено прилеглі багатоповерхівки, будівлі та торговий центр міста", - йдеться в повідомленні.

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Удар по Кураховому 23 серпня

Також зазначається, що внаслідок удару поранено двох людей.

"Залишатися в місті стає вкрай небезпечно. Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України. Бережіть себе та свої родини!!!" - додав начальник МВА.

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Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня
Удар по Кураховому 23 серпня

Автор: 

обстріл (28435) Донецька область (8447)


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