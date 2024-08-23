Окупанти вдарили по спорткомплексу "Олімпійський" у центрі Курахового: двоє поранених, пошкоджено багатоповерхівки і ТЦ. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 23 серпня, росіяни завдали авіаудару по центру міста Курахове на Донеччині, є пряме влучання в СК "Олімпійський".
Про це повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падун, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує нищити наше місто… Сьогодні після опівдня наніс підступний авіаційний удар по центру міста Курахове. Пряме влучання в СК "Олімпійський". Пошкоджено прилеглі багатоповерхівки, будівлі та торговий центр міста", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що внаслідок удару поранено двох людей.
"Залишатися в місті стає вкрай небезпечно. Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України. Бережіть себе та свої родини!!!" - додав начальник МВА.
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