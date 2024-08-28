Погрузчики и системы противодействия БПЛА: Литва передала Украине новый пакет военной помощи. ФОТО
В среду, 28 августа, Литва передала Украине очередной пакет военной помощи.
Об этом оборонное ведомство Литвы сообщило в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно сообщению, Вильнюс передал погрузчики, системы противодействия беспилотникам, раскладные кровати и другую жизненно важную военную помощь.
"Наша непоколебимая поддержка продолжается в ответ на потребности Украины в ее борьбе за свободу", - говорится в заметке Минобороны Литвы.
Кроме этого, на сайте литовского Минобороны сообщается, что в ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила боеприпасы калибра 155-мм, бронетранспортеры М577, бронетранспортеры М113, системы борьбы с беспилотниками, зимнее снаряжение и комплекты теплой одежды, боеприпасы к противотанковому гранатомету "Карл Густав", системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос" в разобранном виде, погрузчики, прицепы, раскладушки и другое военное обеспечение.
"С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 647 миллионов евро. Общая поддержка Украины со стороны Литвы является долгосрочной и превысила 1 миллиард евро", - говорится на сайте ведомства.
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