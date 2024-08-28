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Погрузчики и системы противодействия БПЛА: Литва передала Украине новый пакет военной помощи. ФОТО

В среду, 28 августа, Литва передала Украине очередной пакет военной помощи.

Об этом оборонное ведомство Литвы сообщило в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, Вильнюс передал погрузчики, системы противодействия беспилотникам, раскладные кровати и другую жизненно важную военную помощь.

"Наша непоколебимая поддержка продолжается в ответ на потребности Украины в ее борьбе за свободу", - говорится в заметке Минобороны Литвы.

допомога

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Кроме этого, на сайте литовского Минобороны сообщается, что в ответ на запросы Украины в этом году Литва уже поставила боеприпасы калибра 155-мм, бронетранспортеры М577, бронетранспортеры М113, системы борьбы с беспилотниками, зимнее снаряжение и комплекты теплой одежды, боеприпасы к противотанковому гранатомету "Карл Густав", системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос" в разобранном виде, погрузчики, прицепы, раскладушки и другое военное обеспечение.

"С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более 647 миллионов евро. Общая поддержка Украины со стороны Литвы является долгосрочной и превысила 1 миллиард евро", - говорится на сайте ведомства.

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По проекту военного бюджета Литвы на 2015 год 50 проц. военного бюджета Литвы будет направлена на удовлетворения потребностей Украины. По статье вооружение и рассходники Украине будет передано 75 проц. от закупок министерства обороны по этой статье.
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28.08.2024 19:16 Ответить
Дякуємо.
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29.08.2024 08:37 Ответить
 
 