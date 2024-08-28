Навантажувачі та системи протидії БпЛА: Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. ФОТО

У середу, 28 серпня, Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги.

Про це оборонне відомство Литви повідомило у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, Вільнюс передав навантажувачі, системи протидії безпілотникам, розкладні ліжка та іншу життєво важливу військову допомогу.

"Наша непохитна підтримка продовжується у відповідь на потреби України в її боротьбі за свободу", - йдеться у дописі Міноборони Литви.

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Крім цього, на сайті литовського Міноборони повідомляється, що у відповідь на запити України цього року Литва вже поставила боєприпаси калібру 155-мм, бронетранспортери М577, бронетранспортери М113, системи боротьби з безпілотниками, зимове спорядження та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета "Карл Густав", системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос" у розібраному вигляді, навантажувачі, причепи, розкладачки та інше військове забезпечення.

"З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 647 мільйонів євро. Загальна підтримка України з боку Литви є довготерміновою і перевищила 1 мільярд євро", - йдеться на сайті відомства.

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