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Новини Фото Допомога Україні
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Навантажувачі та системи протидії БпЛА: Литва передала Україні новий пакет військової допомоги. ФОТО

У середу, 28 серпня, Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги. 

Про це оборонне відомство Литви повідомило у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, Вільнюс передав навантажувачі, системи протидії безпілотникам, розкладні ліжка та іншу життєво важливу військову допомогу.

"Наша непохитна підтримка продовжується у відповідь на потреби України в її боротьбі за свободу", - йдеться у дописі Міноборони Литви.

допомога

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Крім цього, на сайті литовського Міноборони повідомляється, що у відповідь на запити України цього року Литва вже поставила боєприпаси калібру 155-мм, бронетранспортери М577, бронетранспортери М113, системи боротьби з безпілотниками, зимове спорядження та комплекти теплого одягу, боєприпаси до протитанкового гранатомета "Карл Густав", системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA "Альбатрос" у розібраному вигляді, навантажувачі, причепи, розкладачки та інше військове забезпечення.

"З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад 647 мільйонів євро. Загальна підтримка України з боку Литви є довготерміновою і перевищила 1 мільярд євро", - йдеться на сайті відомства.

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Литва (2397) допомога (8345) ЗСУ (7544)


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По проекту военного бюджета Литвы на 2015 год 50 проц. военного бюджета Литвы будет направлена на удовлетворения потребностей Украины. По статье вооружение и рассходники Украине будет передано 75 проц. от закупок министерства обороны по этой статье.
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28.08.2024 19:16 Відповісти
Дякуємо.
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29.08.2024 08:37 Відповісти
 
 