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Россияне сбросили более десятка боеприпасов из БпЛА на Никопольщине, кроме того, армия РФ атаковала дронами-камикадзе и из артиллерии. ФОТОРЕПОРТАЖ

29 августа оккупанты сбросили на населенные пункты Никопольского района более десятка боеприпасов с БпЛА. Также армия РФ применяла дроны-камикадзе и била из артиллерии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Лысак отметил, что в районе повреждена инфраструктура. Произошло несколько пожаров.

Также изуродованы торговый центр, учебное заведение, 8 многоквартирных домов, 13 частных домов, 5 хозяйственных построек. Разбита машина, газопровод. Повреждена и линия электропередач.

Днем бойцы ВК "Схід" сбили над областью разведывательный дрон.

Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли Никополь из артиллерии, в результате чего погибла женщина, 5 человек ранены.

Смотрите также: Центр "Укрпочты" в Никополе дроном атаковала РФ: Повреждено здание и грузовики. ФОТОрепортаж

Російські обстріли Нікопольщини 29 серпня

Російські обстріли Нікопольщини 29 серпня
Наслідки російських обстрілів Нікопольщини
Пошкоджене російським ударом помешкання
Російські обстріли Нікопольщини 29 серпня

Автор: 

обстрел (27151) Никополь (1019)


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