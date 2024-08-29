Россияне сбросили более десятка боеприпасов из БпЛА на Никопольщине, кроме того, армия РФ атаковала дронами-камикадзе и из артиллерии. ФОТОРЕПОРТАЖ
29 августа оккупанты сбросили на населенные пункты Никопольского района более десятка боеприпасов с БпЛА. Также армия РФ применяла дроны-камикадзе и била из артиллерии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Лысак отметил, что в районе повреждена инфраструктура. Произошло несколько пожаров.
Также изуродованы торговый центр, учебное заведение, 8 многоквартирных домов, 13 частных домов, 5 хозяйственных построек. Разбита машина, газопровод. Повреждена и линия электропередач.
Днем бойцы ВК "Схід" сбили над областью разведывательный дрон.
Ранее сообщалось, что российские войска обстреляли Никополь из артиллерии, в результате чего погибла женщина, 5 человек ранены.
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