Росіяни скинули понад десяток боєприпасів з БпЛА на Нікопольщині, крім того армія РФ атакувала дронами-камікадзе та артилерією. ФОТОрепортаж

29 серпня окупанти скинули на населені пункти Нікопольського району понад десяток боєприпасів з БпЛА. Також армія РФ застосовувала дрони-камікадзе і била з артилерії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Лисак зазначив, що у районі пошкоджена інфраструктура. Сталося декілька пожеж.

Також понівечені торговельний центр, навчальний заклад, 8 багатоквартирних будинків, 13 приватних осель, 5 господарських споруд. Потрощена автівка, газогін. Пошкоджена й лінія електропередач.

Вдень бійці ПвК "Схід" збили над областю розвідувальний дрон.

Раніше повідомлялось, що російські війська обстріляли Нікополь із артилерії, внаслідок чого загинула жінка, 5 осіб поранено.

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