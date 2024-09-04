Жизни пострадавших в результате удара РФ по Кривому Рогу ничего не угрожает, - Вилкул. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате удара российских оккупантов по Кривому Рогу погибших нет.
Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.
"Пострадало 5 человек - трое женщин 62, 83 и 84 года, один мужчина 70 лет и одна девочка 10 лет. Госпитализированы в больницу два человека, в том числе девочка. Другим оказана помощь на месте. Госпитализированы "средние", их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Отель разрушен с первого до третьего этажа.
Также в результате российского обстрела повреждены 32 многоквартирных дома, крыши, более чем в тысяче квартирах вылетели окна и балконы. Также - четыре учебных заведения, цирк, Дворец молодежи, магазины, объекты бизнеса, автомобили.
Сейчас на месте работают все спасательные, медицинские, коммунальные службы. В 103-й школе развернут штаб. Выдаются стройматериалы, принимаются заявления на материальную помощь от города. Сформированы бригады коммунальщиков, которые помогут пенсионерам и маломобильным.
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У побитті колишніх бійців АТО також брали участь поліція та колишній Беркут.
«Вілкул привітав ветеранів АТО побиттям титушками біля пам'ятника Слави в Дніпрі. Сам командував побиттям. Автобуси з тітушками чергували з ночі. Бійці просто стояли і ніяким чином не провокували ні поліцію, ні демонстрантів», - написав Євген Тєрєхов.