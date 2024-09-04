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Жизни пострадавших в результате удара РФ по Кривому Рогу ничего не угрожает, - Вилкул. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате удара российских оккупантов по Кривому Рогу погибших нет.

Об этом сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Пострадало 5 человек - трое женщин 62, 83 и 84 года, один мужчина 70 лет и одна девочка 10 лет. Госпитализированы в больницу два человека, в том числе девочка. Другим оказана помощь на месте. Госпитализированы "средние", их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Отель разрушен с первого до третьего этажа.

Смотрите: Удар РФ по Львову: поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации. ФОТОРЕПОРТАЖ

Также в результате российского обстрела повреждены 32 многоквартирных дома, крыши, более чем в тысяче квартирах вылетели окна и балконы. Также - четыре учебных заведения, цирк, Дворец молодежи, магазины, объекты бизнеса, автомобили.

Сейчас на месте работают все спасательные, медицинские, коммунальные службы. В 103-й школе развернут штаб. Выдаются стройматериалы, принимаются заявления на материальную помощь от города. Сформированы бригады коммунальщиков, которые помогут пенсионерам и маломобильным.

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Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу

Автор: 

Вилкул Александр (475) Кривой Рог (1403) обстрел (27165)


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Життю всіх українців завжди загрожує кацапська наволоч.
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04.09.2024 10:42 Ответить
Такий сильний заголовок...
Щомиті життю кожного українця загрожує смертельна небезпека...
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04.09.2024 10:58 Ответить
Как там, политики США и Европы, хорошо спалось? Ничё блеад не мешало?
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04.09.2024 11:14 Ответить
Рано чи пізно настане справедливість і до гандона який звав руській мір прилитить ракета
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04.09.2024 12:14 Ответить


У Дніпрі тітушки Вілкула жорстоко побили ветеранів АТО

У побитті колишніх бійців АТО також брали участь поліція та колишній Беркут.

«Вілкул привітав ветеранів АТО побиттям титушками біля пам'ятника Слави в Дніпрі. Сам командував побиттям. Автобуси з тітушками чергували з ночі. Бійці просто стояли і ніяким чином не провокували ні поліцію, ні демонстрантів», - написав Євген Тєрєхов.
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04.09.2024 12:19 Ответить
 
 