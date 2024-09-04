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Новини Фото Війна
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Життю постраждалих внаслідок удару РФ по Кривому Рогу нічого не загрожує, - Вілкул. ФОТОрепортаж

Внаслідок удару російських окупантів по Кривому Рогу загиблих немає.

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Постраждало 5 людей – троє жінок 62, 83 та 84 роки, один чоловік 70 років та одна дівчинка 10 років. Госпіталізовано до лікарні двох людей, зокрема дівчинку. Іншим надано допомогу на місці. Госпіталізовані "середні", їх життю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Готель зруйновано з першого до третього поверху.

Також читайте: Удар РФ по Львову: пошкоджено обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. ФОТОрепортаж

Також внаслідок російського обстрілу пошкоджено 32 багатоквартирні будинки, дахи, більш ніж у тисячі квартирах вилетіли вікна та балкони. Також - чотири заклади освіти, цирк, Палац молоді, магазини, об'єкти бізнесу, автомобілі.

Наразі на місці працюють усі рятувальні, медичні, комунальні служби. У 103-й школі розгорнуто штаб. Видаються будматеріали, приймаються заяви на матеріальну допомогу від міста. Сформовано бригади комунальників, які допоможуть пенсіонерам та маломобільним.

Читайте: У Львові рятувальники розбирають завали після обстрілу РФ, вдалося врятувати 12 осіб, - Клименко. ФОТОрепортаж

Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу
Наслідки удару по Кривому Рогу

Автор: 

Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1358) обстріл (28486)


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Життю всіх українців завжди загрожує кацапська наволоч.
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04.09.2024 10:42 Відповісти
Такий сильний заголовок...
Щомиті життю кожного українця загрожує смертельна небезпека...
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04.09.2024 10:58 Відповісти
Как там, политики США и Европы, хорошо спалось? Ничё блеад не мешало?
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04.09.2024 11:14 Відповісти
Рано чи пізно настане справедливість і до гандона який звав руській мір прилитить ракета
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04.09.2024 12:14 Відповісти


У Дніпрі тітушки Вілкула жорстоко побили ветеранів АТО

У побитті колишніх бійців АТО також брали участь поліція та колишній Беркут.

«Вілкул привітав ветеранів АТО побиттям титушками біля пам'ятника Слави в Дніпрі. Сам командував побиттям. Автобуси з тітушками чергували з ночі. Бійці просто стояли і ніяким чином не провокували ні поліцію, ні демонстрантів», - написав Євген Тєрєхов.
показати весь коментар
04.09.2024 12:19 Відповісти
 
 