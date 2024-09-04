Життю постраждалих внаслідок удару РФ по Кривому Рогу нічого не загрожує, - Вілкул. ФОТОрепортаж

Внаслідок удару російських окупантів по Кривому Рогу загиблих немає.

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Постраждало 5 людей – троє жінок 62, 83 та 84 роки, один чоловік 70 років та одна дівчинка 10 років. Госпіталізовано до лікарні двох людей, зокрема дівчинку. Іншим надано допомогу на місці. Госпіталізовані "середні", їх життю нічого не загрожує", - йдеться в повідомленні.

Готель зруйновано з першого до третього поверху.

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Також внаслідок російського обстрілу пошкоджено 32 багатоквартирні будинки, дахи, більш ніж у тисячі квартирах вилетіли вікна та балкони. Також - чотири заклади освіти, цирк, Палац молоді, магазини, об'єкти бізнесу, автомобілі.

Наразі на місці працюють усі рятувальні, медичні, комунальні служби. У 103-й школі розгорнуто штаб. Видаються будматеріали, приймаються заяви на матеріальну допомогу від міста. Сформовано бригади комунальників, які допоможуть пенсіонерам та маломобільним.

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