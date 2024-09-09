Сутки на Донетчине: 3 человека погибли, 5 ранены. Под огнем оккупантов три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение суток российские оккупационные войска 17 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли 3 человека, 5 получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
12 домов повреждены в Курахово, в Горняке - частный дом и многоэтажка, 3 дома в Островском, еще 1 - в Анновке. В Покровске уничтожено 3 частных дома.
Краматорский район
Также разрушен дом в Торском Лиманской громады. В Ильиновской громаде повреждены 14 объектов: 10 в Ильиновке, 3 в Катериновке и 1 в Плещеевке. В Константиновке повреждено промышленное здание; также в громаде разрушен дом и повреждены 4 в Николаевке, разрушен дом в Марково, повреждены 5 домов в Предтечино и 3 в Веролюбовке.
Бахмутский район
В Северске повреждены 2 дома. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов, 2 многоэтажки и 2 промышленных здания.
В течение суток российские войска 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 2011 человек, в том числе 210 детей.
8 сентября российские оккупанты убили 3 жителей Донецкой области - в Черкасском. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения.
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