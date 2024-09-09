Доба на Донеччині: 3 особи загинули, 5 поранено. Під вогнем окупантів три райони області. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські окупаційні війська 17 разів обстріляли Донецьку область, внаслідок чого загинули 3 особи, 5 дістали поранення.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

12 будинків пошкоджено у Кураховому, у Гірнику - приватний будинок і багатоповерхівку, 3 будинки в Острівському, ще 1 - у Ганнівці. У Покровську знищено 3 приватні будинки.

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Краматорський район

Також зруйновано будинок у Торському Лиманської громади. В Іллінівській громаді пошкоджені 14 об'єктів: 10 в Іллінівці, 3 в Катеринівці і 1 у Плещіївці. У Костянтинівці пошкоджено промислову будівлю; також у громаді зруйновано будинок і пошкоджено 4 у Миколаївці, зруйновано будинок у Марковому, пошкоджено 5 будинків у Предтечиному і 3 у Віролюбівці.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і 2 промислові будівлі.

Протягом доби російські війська 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2011 людей, зокрема 210 дітей.

8 вересня російські окупанти вбили 3 жителів Донеччини - у Черкаському. Ще 5 осіб в області за добу дістали поранення.

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