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Издательство "Літера ЛТД", напечатавшее учебник с картой Украины без Крыма, перепечатает их за свой счет, - Лисовой. ФОТО

Издательство "Літера ЛТД" напечатало учебники "Украинского языка" с картой Украины, на которой отсутствует Крым. Теперь издательству придется перепечатать книги за свой счет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.

"О карте Украины без Крыма. Сегодня в информационном пространстве распространяется фотография из учебника "Украинского языка" для учеников 7 класса, на которой изображена карта без Крыма. Во-первых: Крым - это Украина! Во-вторых: техническую ошибку за свой счет исправит издатель, который допустил некорректность дизайна", - написал Лисовой.

Он также добавил, что Министерство образования и науки Украины имеет вопросы к качеству школьных учебников в целом.

"Эти вопросы связаны с деятельностью Института модернизации содержания образования. Их мы поднимаем не впервые. Со 2 сентября 2024 года решением министерства экспертизу будет обеспечивать Украинский институт развития образования (УИРО). В 2025-2026 году МОН завершает реорганизацию Института модернизации содержания образования. Чтобы вопрос с качеством учебников снять раз и навсегда", - резюмировал министр.

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Что предшествовало

Фото учебника по украинскому языку для 7 класса, на котором в карте Украины отсутствует Крым опубликовала литературный критик и книжный обозреватель Татьяна Гонченко в своем Telegram-канале.

Фото підручника з картою України без Криму

Татьяна Гонченко ссылалась на электронную версию учебника на сайте Институт модернизации содержания образования.

Сейчас на сайте у книги нет обложки.

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Автор: 

Крым (26412) образование (2271) карта (182) Лисовой Оксен (53)


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Топ комментарии
+39
Подождите. На кого рассчитан этот тупой бред? Насколько я знаю весь процесс - на сигнальном экземпляре книги обязательно должны стоять подписи конкретных должностных лиц, согласовавших этот учебник в печать. Кто-то же его вычитывал и ставил свою подпись, и не одну. Почему страна не знает до сих пор фамилии и имена своих "хероев" из министерства и главка?
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10.09.2024 01:52
+31
https://www.youtube.com/@vasylmayovets1713 @vasylmayovets1713 https://www.youtube.com/watch?v=shUePS_w11E&lc=UgwH5EuW0nQmrJwtgRF4AaABAg 2 недели назад

У мене дві вищі освіти, 17 років обіймаю керівні посади, і нещодавно дружина попросила мене зробити уроки з донькою. Увага! Урок з інформатики . Я сам був програмістом 10+ років, знаю все про комп'ютери, програмував мікропроцесори. Я взяв книгу з інформатики і зрозумів, що ту книгу написали так, щоб діти нічого не розуміли. Настільки складно подано прості речі, що мета лиш відмити гроші на отих книгах і зробити наших дітей ідіотами, відбити охоту до навчання. Гарні практики слід запозичувати, але те, що є зараз - це свідоме знищення інтелектуального потенціалу наших школярів. Видно, нагорі розумних українців не потрібно
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10.09.2024 01:14
+25
Інститут модернізації змісту освіти, Український інститут розвитку освіти (УІРО).

Капець...2 Інститути тупих дармоїдів за державний кошт, які не здатні на елементарне.
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10.09.2024 01:41
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Правила форума Совет форумчан
А з кого ці кошти здеруть - хто зробив бяку ?
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10.09.2024 01:07 Ответить
З ординців. З лаврова та захерової маньки.
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10.09.2024 01:18 Ответить
а я вже переживати прочав - де ж та дуглас пропала. А вона вивчала стан речей в українській освіті. по соціальних мережах вивчала. як і завжди
ти пишеш людям діти яких ходять в українську школу і які все знають не з соцмереж.
для мене взагалі не дивна історія з українським підручником. виявляється інше, чого ти через свою обдарованість не помітила - видавництво отримало спочатку гроші під неіснуючий підручник, а коли вже видрукували, то побачили промашку на обкладинці. тобто замовники не бачили підручник у проекті. передрукують скорше всього обкладинку, але потім виявляться ляпи, а то і диверсійні вкиди в самих текстах.
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10.09.2024 08:20 Ответить
Дуглас сьогдні на чергуванні. Вже накидала на гілці із десяток вкидів
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10.09.2024 10:31 Ответить
таке враження, що у неї в лікарні забрали смартфон і її бідолашну ламало через відсутність доступу до мережі. а це вже відпустили на амбулаторне і пошла плясать губєрнія
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10.09.2024 21:54 Ответить
Ну, Лісовий , зараз ти получиш фінал від Фаріон

ІМІТАЦІЯ НУШ або як знищити шкільну освіту | Ірина Фаріон

https://youtu.**************?si=pibBgHSTjskIOKzF

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10.09.2024 01:13 Ответить
https://www.youtube.com/@vasylmayovets1713 @vasylmayovets1713 https://www.youtube.com/watch?v=shUePS_w11E&lc=UgwH5EuW0nQmrJwtgRF4AaABAg 2 недели назад

У мене дві вищі освіти, 17 років обіймаю керівні посади, і нещодавно дружина попросила мене зробити уроки з донькою. Увага! Урок з інформатики . Я сам був програмістом 10+ років, знаю все про комп'ютери, програмував мікропроцесори. Я взяв книгу з інформатики і зрозумів, що ту книгу написали так, щоб діти нічого не розуміли. Настільки складно подано прості речі, що мета лиш відмити гроші на отих книгах і зробити наших дітей ідіотами, відбити охоту до навчання. Гарні практики слід запозичувати, але те, що є зараз - це свідоме знищення інтелектуального потенціалу наших школярів. Видно, нагорі розумних українців не потрібно
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10.09.2024 01:14 Ответить
З інформатикою взагалі срака, якщо її в школі вчити віддалено. задають таке, що навіть ніяких книг немає. Програмісти кажуть, що таке вони не знають, воно не потрібне і ним вони не користуються. Ні до кого звернутися за консультацією.
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10.09.2024 07:12 Ответить
Це зроблено спеціально, вигідно, щоб була нація: тупий і ще тупіший....
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10.09.2024 10:19 Ответить
Ви праві. Коли правили бал СДПУо , вчителя розсказували що МО ставили задачу спростити освіту, бо суркису з мертветчуком потрібно робочих , а не професорові
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10.09.2024 11:53 Ответить
https://www.youtube.com/@user-cy8km6pl1x @user-cy8km6pl1x https://www.youtube.com/watch?v=shUePS_w11E&lc=UgwS7Wh5ixmftRVLnd14AaABAg 3 недели назад

Надрукували минулого року підручник української мови для 5 класу за умови, що автори відмовляться від гонорару. Відмовилися. Досі не бачили авторського. Міністр весною оголосив, що привезли наші підручники, показав фури, що їх везли, короби книжок. А потім - незрозумілі ігри. До кінця жовтня не могли завезти в школи. Ми стукали в усі двері, учителі обурені, підручників нема, чиновники граються в законослухняних. У школах почали збирати гроші на друк... А потім - замість подякувати - почалося: не ті підручники видрукували!!! Ми замовляли не ті, а прийшли ці. Ніхто не знає, де ж ті гори підручників???
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10.09.2024 01:15 Ответить
https://www.youtube.com/@user-wo7kn1vw9m @user-wo7kn1vw9m https://www.youtube.com/watch?v=shUePS_w11E&lc=UgyZmL2E0a3UkkgfesN4AaABAg 3 недели назад

Добрий день. Згідна з кожним Вашим словом, пані Ірино. Таке "вирішення" проблеми, яке пропонує Міністерство освіти веде знищення нашого майбутнього. І це замість того, щоб його розвивати. Куди не глянеш у нашій освіті, чи то на програми, чи то на підручники, чи то на шкільну систему, коли роботу підміняємо високомудрими словами, за якими нічого не стоїть, окрім списаних методичок, - прірва, у яку скидають наші досягнення, нашу історію, нашу культуру. Нас "денацифікують"- і москалів не треба
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10.09.2024 01:17 Ответить
А ви пройдіться коридорами МОН. Послухайте на якій мові (язикє) там розмовляють і ВСЕ стане ясно.
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10.09.2024 05:11 Ответить
Треба журналистам по цім коридорам походити - подивитись як живе дух Табачника. До речі , з його команди там працює досі більш половини москалів
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10.09.2024 07:26 Ответить
ніззя цькувати педахохів. у них корона потускніє.
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10.09.2024 08:03 Ответить
https://www.youtube.com/@user-vg6ek6et2b user-vg6ek6et2b https://www.youtube.com/watch?v=shUePS_w11E&lc=UgzcNa4v3NSBfhqFmyN4AaABAg 16 часов назад

Все стає на свої місця.Україну готують до слідуючої колонізації.Фаріон була перешкодою.Усунули.Тепер будемо хавати гівно,замість лекцій Ірини Дмитрівної
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10.09.2024 01:18 Ответить
ніхто нікого не готує. просто педкоронован ітакі обмежені, що воно в них через сраку виходить. дуже забагато старого мотлоху в освіті.
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10.09.2024 08:05 Ответить
https://www.youtube.com/@Sn2-Hg8 @Sn2-Hg8 https://www.youtube.com/watch?v=shUePS_w11E&lc=Ugzh8i5-izZHWjWjt-F4AaABAg 3 недели назад

Дякую!! Українська шкільна освіта, починаючи з 1998/1999 н.р. знищується з геометричною проґресією, а НУШ - вершина шкільного Українського трагізму!!!
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10.09.2024 01:19 Ответить
https://www.youtube.com/@user-fe4do7xc1c @user-fe4do7xc1c https://www.youtube.com/watch?v=shUePS_w11E&lc=UgxY5aeDyqArc2tSMRZ4AaABAg 3 недели назад

Впродовж двох років учні 5 класу не мають паперових підручників з української літератури та зарубіжної літератури! Це вбивство читацьких навичок, знущання над учителем, дітьми та батьками
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10.09.2024 01:20 Ответить
Прямо зараз майже вся рашка під атакою БПЛА.

Свиномобакам тривожно https://t.me/pecherymordora356
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10.09.2024 01:20 Ответить
Інститут модернізації змісту освіти, Український інститут розвитку освіти (УІРО).

Капець...2 Інститути тупих дармоїдів за державний кошт, які не здатні на елементарне.
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10.09.2024 01:41 Ответить
і що тут дивного? у них завдання розбазарити бюджет так, аби не вистачило на оборону та поскоріше підписати мир на стамбульських умовах.
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10.09.2024 08:22 Ответить
Подождите. На кого рассчитан этот тупой бред? Насколько я знаю весь процесс - на сигнальном экземпляре книги обязательно должны стоять подписи конкретных должностных лиц, согласовавших этот учебник в печать. Кто-то же его вычитывал и ставил свою подпись, и не одну. Почему страна не знает до сих пор фамилии и имена своих "хероев" из министерства и главка?
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10.09.2024 01:52 Ответить
У нас малороси на всіх ключових посадах. Хтось типу Безуглої в напівсвідомості підписав той підручник, і навіть нічого не тенькнуло при погляді на карту без Крима. Всі кто прислужує зеленій владі замарані назавжди.
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10.09.2024 05:21 Ответить
яка школа - такі і продукти її життєдіяльності
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10.09.2024 08:07 Ответить
а Ви не звернули увагу про балачки про скоре закінчення бойових дій і наступні вибори. що вибори наближаються свідчать поява давно забутих ляшків-радикалів, поплавських та інших, яких ми думали як про померлих. але їх хтось витягує з нафталіну. В Стамбулі наша делегація погодилася на признання деяких територій за рашою. І головною з них був Крим. от офіційні особи і друкують мапу без півострова. аби нєраздражать партньоров.
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10.09.2024 08:27 Ответить
А чому так вийшло. Підручники пишуть виключно літературні негри під іменами "проффессіоналів ". На фіга себе заморочувати, взяли кацапській, здерли ілюстративний матеріал, замінили текстовку і вишикувались біля каси. Редактори теж не заморочувались.
У кацапії теж була така ж похабщина. Пом Х..... син замполіта з Лубен видав опус з історії болотного лаптєстану. І "уточнив" главу про депортацію кавказців у 1943-1944 роках, указав, что це була кара на гріхи перед соввладою, а раніше причиною вказували тиранію Джугашвілі. Чеченам повідомили ті хто прочитав, піднявся хай, Мідінський привселюдно почав вибачатись, клявся, що главу з історії змінять на поперендю редакцію.
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10.09.2024 02:31 Ответить
https://www.youtube.com/@mariyamartyn1424 @mariyamartyn1424 https://www.youtube.com/watch?v=shUePS_w11E&lc=Ugwllqlu7DHa8WGn1Fl4AaABAg.A5E-SCgflBrA5EeZBTfTU4 3 недели назад

Крім НУШ ще є цікава програма "Інтелект України" для початкової школи, запозичена з росії і перекладається на українську
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10.09.2024 07:32 Ответить
Це диверсія, винних покарати
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10.09.2024 05:34 Ответить
А чого можна очікувати від міністерства, яке очолює плагіатор? Бізнесу і більше нічого! Видання підручників - один з них. Від Інституту модернізації освіти взагалі швид
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10.09.2024 05:55 Ответить
Совсем збрендили, убрать все учебники и напечатать новые или они ждут пока рашка не нчнет орать на весь мир.
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10.09.2024 06:53 Ответить
Лариса Ніцой
Однак, щонайменше, що ми можемо зробити - це:

1. Витиснути з влади закон про українофобію. Ірина Фаріон би це вітала.

2. Бути злими до зла. Не можна зі злом бути добрими. А для «добрих самаритян» на заміточку: навіть Архангел Михаїл - з мечем і Святий Юрій - зі списом, а не з цьомчиками.
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10.09.2024 07:33 Ответить
маша, ти сама українофобка. до мене як українця з діда-прадіда як ти ставишся? так шо не тобі про нас судити. сиди собі на пенсії у своїй Європі і не сунься в наші справи. Я тобі радив читати не соцмережі а справжню українську літературу. Історичні книги, наукові. Подерев'янського не рекомедую, тут матюччя і без тебе вистачає.
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10.09.2024 08:32 Ответить
Порівняно з отриманими кацапськими рублями витрати на передрукування для видавництва - дрібниці. Треба було штрафанути і замовити підручники в іншого видавництва.
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10.09.2024 07:11 Ответить
До цього Лісового в мене багато питань ,здавалося після Шкарлета почнется щось змінюватись на краще в освіті ,натомість відсутнє національно патріотичне виховання школярів ,історія України яку мали покращити викладання обєднали з світовою історією ,чи виховуємо ми дітей патріотів чи нікчем "какая разниці" ?
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10.09.2024 07:22 Ответить
Яке патріотичне виховання? Хоч би взагалі любов до України виховували.
Зараз українці по всій Европі позорять Україну - діти ніч про Україну не знають .
Це і є результат праці МОН. Цей МОН треба розігнати і зробити іной і ввести квоту - 50% працівників маю бути етнічними українцями, потім татари, угорці, болгари , евреі.
РУССЬКИХ В ШТАТ НЕ БРАТИ ,
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10.09.2024 07:40 Ответить
Редакторів та приймальну комісію, забезпечити кольоровими олівцями, і зачинити на складі готової продукції. У вільний від роботи час.
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10.09.2024 07:32 Ответить
У київській школі роздали підручники "Захист Вітчизни" з формою російської армії - відео
У ворожому екіпіруванні і з російською снайперською гвинтівкою в руках. Десятикласникам однієї з київських шкіл видали підручник, де замість українських захисників зобразили російських окупантів. Коли батьки і діти впізнали на сторінках вороже - забили на сполох. У школі кажуть - інших книжок немає. Більше дивіться в сюжеті журналістки "5 каналу" Ганни Рибалки. https://www.5.ua/kyiv/u-kyivskii-shkoli-rozdaly-***********-zakhyst-vitchyzny-z-formoiu-rosiiskoi-armii-video-334120.html
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10.09.2024 07:36 Ответить
І знову МОН не поніс кару. ЛІСОВИЙ мав пити у відставку. ТАК РОБЛЯТЬ В ДЕМОКРАТИЧНИХ КРАЇНАХ
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10.09.2024 07:41 Ответить
За таке треба всіх звільнити, це ще страшніше ніж карта без Криму.
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10.09.2024 09:02 Ответить
Однозначно треба вилучити з обігу весь цей наклад підручників і примусити за власний рахунок передрукувати все.
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10.09.2024 09:04 Ответить
А хто знає , як видавництва получають закази на печать шкільних книжок? І в якому % серед усіх видавництв, і хто власники цих видавництв ? Хтось робив аналитику , крІМ СБУ у розових окулярах
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10.09.2024 07:45 Ответить
ПОРА ЗВІЛЬНЯТИ ЛИСОВОГО . Почитайте що професора пишуть

https://www.facebook.com/vasyl.derevinskyy?__cft__[0]=AZWtYjhpR5Z88fQO1kkCtqniVbrZi7fvFil3JxPfC73u_0D1Jfo8xagbKCEbD7cp0Jd0_WjQJzQrMGRAVf026bYCLN-p6MuXKFZhKHGD6THp99zoGGansq1Z-IGzKBmt_v2ZeusebzonWSz4nVS32K9TIVXLpHX2QfgCsrB81J9zr8u5PpGaazHbjWnzlHvjWdbPllU011Ls0PSPdy_7ljSiUvgG3OZkqRNzf7F7h1HfWK6roSzFheZP5-lGldZ2XwYIY5ZOC1E6-jAyb3r4IGbyqmE68SoQXaU-LPgzGwR7H4ty7QLZiXACfrG0KM7Oy-aqDt6K9BMiV1Y469Qhro6FCBADQc92JsphitBKYQuC9i_ZGO3YnDdDyxtu0A2CwS3aYPGUEnNB3Evi1nK5zFWiraKmjdnCfkEHe5HXL4aVKA&__tn__=-]C%2CP-R Василь Деревінський разом з https://www.facebook.com/akornat?__cft__[0]=AZWtYjhpR5Z88fQO1kkCtqniVbrZi7fvFil3JxPfC73u_0D1Jfo8xagbKCEbD7cp0Jd0_WjQJzQrMGRAVf026bYCLN-p6MuXKFZhKHGD6THp99zoGGansq1Z-IGzKBmt_v2ZeusebzonWSz4nVS32K9TIVXLpHX2QfgCsrB81J9zr8u5PpGaazHbjWnzlHvjWdbPllU011Ls0PSPdy_7ljSiUvgG3OZkqRNzf7F7h1HfWK6roSzFheZP5-lGldZ2XwYIY5ZOC1E6-jAyb3r4IGbyqmE68SoQXaU-LPgzGwR7H4ty7QLZiXACfrG0KM7Oy-aqDt6K9BMiV1Y469Qhro6FCBADQc92JsphitBKYQuC9i_ZGO3YnDdDyxtu0A2CwS3aYPGUEnNB3Evi1nK5zFWiraKmjdnCfkEHe5HXL4aVKA&__tn__=-]C%2CP-R Андрієм Корнатом та

ще 97
.

https://www.facebook.com/vasyl.derevinskyy/posts/pfbid0L2LUgxZmEBCtnVzTTZNUkWpaaUqsvaVqy73AdamzjmvYgEexkLtUeyhvP2gFtruTl?__cft__[0]=AZWtYjhpR5Z88fQO1kkCtqniVbrZi7fvFil3JxPfC73u_0D1Jfo8xagbKCEbD7cp0Jd0_WjQJzQrMGRAVf026bYCLN-p6MuXKFZhKHGD6THp99zoGGansq1Z-IGzKBmt_v2ZeusebzonWSz4nVS32K9TIVXLpHX2QfgCsrB81J9zr8u5PpGaazHbjWnzlHvjWdbPllU011Ls0PSPdy_7ljSiUvgG3OZkqRNzf7F7h1HfWK6roSzFheZP5-lGldZ2XwYIY5ZOC1E6-jAyb3r4IGbyqmE68SoQXaU-LPgzGwR7H4ty7QLZiXACfrG0KM7Oy-aqDt6K9BMiV1Y469Qhro6FCBADQc92JsphitBKYQuC9i_ZGO3YnDdDyxtu0A2CwS3aYPGUEnNB3Evi1nK5zFWiraKmjdnCfkEHe5HXL4aVKA&__tn__=%2CO%2CP-R 21 серпня о 12:05 ·

Поле битви - українська історія!

Поле битва - Україна, так можна перефразувати назву одного з фільмів. Правильніше, битва за Україну українську, за культурну самобутність, за національну пам'ять, за економічну могутність, за військову потугу, за добробут українських громадян. Тобто тих, хто визнає себе українцями, шанує українські цінності, бере на себе усі права і обов'язки українських громадян.

Деякі наші сусіди чи представники їхнього владного істеблішменту, які не позбулися імперського минулого, шовіністичних комплексів (насамперед мова йде про російського сусіда) з 1991 р. намагалися унеможливити утвердження Української держави, консолідації українського суспільства. З їхнього боку, і за їхніми вказівками представники «п'ятої колони» в Україні, здійснювався економічний шантаж, економічні війни (газові, шоколадні, сирні тощо); знищувалася обороноздатність української армії (вибухали склади ***********, з армії усувались патріотичні офіцери); знищувалася українська наука, освіта, культура. Особливий удар спрямовувався на україноцентричні предмети, які забезпечують формування інтеграційних зв'язків всередині суспільства: української мови як інструменту комунікації між членами суспільства та історії - інструменту збереження національної пам'яті.

Після відновлення незалежності України не припинялися спроби «оптимізації» (фактичної ліквідації) предмету «Історія України» як в середній, так і у вищій школі. Можна означити кілька таких спроб. Це у 2005-2006 та 2015 роках, суть яких полягала в ліквідації предмету «Історія України» у вищій школі; з 2017 р. розпочалося згортання викладу предмета «Історія України» у середній школі; у 2023 р. спроба ліквідувати «Історію України» як обов'язковий предмет НМТ; у 2024 р. з'явився черговий проєкт інтеграції «Історії України» зі «Всесвітньою історією» у середній школі, що начебто передбачає збільшення кількості годин та модернізацію змісту.

Однак, вдень розміщення інформації про нову концепцію історичної освіти (це 9 серпня 2024 р. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmon.gov.ua%2Fnews%2Fukrainotsentrychnist-u-fokusi-vykladannia-istorii-mon-zatverdylo-kontseptualni-zasady%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0snUaqeHu1d5oRVx92gD7nEqUP6-xhiHiSgYo_0q0MnS2IkAk465KBjuM_aem_1xQMBao0qQ6ct1cpLnS5Bg&h=AT1PyQBe8imVq5dxwg1YNvAgUz2kxYtBBNmvlg8ReFUlgNZs2Z3cABze4U4p3HbxzI2jfZweJl9GVnJwHaO9HcXw0sjHL-************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0-ZI0TpERR1kB7GOOGQciTfkKz9o1U1guQFUDboiObWqoi7puUJ1sNTDUDSU55hZsrqKYhcAVF964JZOfpDOns4t-YliwuL9-FIBVhOjXDTEYSow-oo7P0pppXDLNixZQLEz-WZqCgy6f1YFC_W658vTxuXDWhOwwmn5gVvgm0bt6k1MOwXh4pVNmWMblyIg5sd4fzAESmPhnHIs-_jedu-bUOqM-dOz2peUiG4nv9gmblcwQ6-yYamXJTwDg-hzQM56skjYi8HMxjXqYJKQ-udqF0LoYTUEhoFKY5M1lm5T-2tbLwSZJOOEEAjjRG1WPaSbWdo-foXAAXgt6fvGbS1t553xqxHZAHsO17C0FPKt21wcCSPvvIRZPwuQRul_wO5aXhohNc-JTHdvq2XnN6mzfvRKVBOeo5itR8gNdyjPBF96aF https://mon.gov.ua/.../ukrainotsentrychnist-u-fokusi... ) Міністерство освіти і науки видає наказ про зменшення кількості годин на вивчення історії у 5-9 класах (див: Наказ МОН №1120 від 9 серпня 2024 р. «Про внесення змін до типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти» https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fosvita.ua%2Flegislation%2FSer_osv%2F92805%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1YIllIFF4skdpT5az9ZXM-uS3wQy9Smj1ZDyVOJ5raCJFizHK4mWAqndY_aem__u6FQ44P2hsynR73KBep8Q&h=AT1A46zIaLPRuhn57na5WQCksCaoJrdYjasp2-eY6NXzru_Jawtj1YaZpQPkSgXa_soJ1VqauSzeEdCnbvGNbuEmx607wo0JF5QTMwvw7wXuvyTo-7tK0_P39rbimIIRdxAtc10nJkZmG6oIObiWwLTYuQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0-ZI0TpERR1kB7GOOGQciTfkKz9o1U1guQFUDboiObWqoi7puUJ1sNTDUDSU55hZsrqKYhcAVF964JZOfpDOns4t-YliwuL9-FIBVhOjXDTEYSow-oo7P0pppXDLNixZQLEz-WZqCgy6f1YFC_W658vTxuXDWhOwwmn5gVvgm0bt6k1MOwXh4pVNmWMblyIg5sd4fzAESmPhnHIs-_jedu-bUOqM-dOz2peUiG4nv9gmblcwQ6-yYamXJTwDg-hzQM56skjYi8HMxjXqYJKQ-udqF0LoYTUEhoFKY5M1lm5T-2tbLwSZJOOEEAjjRG1WPaSbWdo-foXAAXgt6fvGbS1t553xqxHZAHsO17C0FPKt21wcCSPvvIRZPwuQRul_wO5aXhohNc-JTHdvq2XnN6mzfvRKVBOeo5itR8gNdyjPBF96aF https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/92805/ ). Згідно наказу, обсяг предмета «Історія України» зменшується з 1 год на тиждень до 0,5 год. Подібне скорочення передбачено і для «Всесвітньої історії». Тобто, до «прогресивної реформи» два предмети мали по 2 години на тиждень, а тепер їх звели до 1 год загалом на два предмети - «Історію України» і «Всесвітню історію». Ще більше годин запланували зменшити на українську мову та літературу. Ці предмети втратять від 3 до 6 год. на тиждень.

Хоча в концепції реформування історичної освіти зазначено про збільшення кількості годин на історичну освіту в середній школі (до 3-4 год. у 7-9 класах). Крім того, реалізація цієї концепції начебто запланована на перспективу. Тобто, було озвучено, що її будуть впроваджувати після певного підготовчого періоду. За цей час мали бути розроблені освітні стандарти, підготовлені програми, підручники, внесені зміни в освітні програми навчальних закладів щодо підготовки педагогічних працівників, проведені курси підвищення кваліфікації діючих вчителів тощо. Зокрема, на сайті МОН йдеться: «Концептуальні засади - це документ, який визначає шляхи подальшого реформування історичної освіти, зокрема і з огляду на виклики війни. Він не вносить зміни в чинні накази МОН, модельні навчальні програми, підручники тощо, проте окреслює напрям реформування» (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmon.gov.ua%2Fnews%2Fukrainotsentrychnist-u-fokusi-vykladannia-istorii-mon-zatverdylo-kontseptualni-zasady%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0snUaqeHu1d5oRVx92gD7nEqUP6-xhiHiSgYo_0q0MnS2IkAk465KBjuM_aem_1xQMBao0qQ6ct1cpLnS5Bg&h=AT1PyQBe8imVq5dxwg1YNvAgUz2kxYtBBNmvlg8ReFUlgNZs2Z3cABze4U4p3HbxzI2jfZweJl9GVnJwHaO9HcXw0sjHL-************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0-ZI0TpERR1kB7GOOGQciTfkKz9o1U1guQFUDboiObWqoi7puUJ1sNTDUDSU55hZsrqKYhcAVF964JZOfpDOns4t-YliwuL9-FIBVhOjXDTEYSow-oo7P0pppXDLNixZQLEz-WZqCgy6f1YFC_W658vTxuXDWhOwwmn5gVvgm0bt6k1MOwXh4pVNmWMblyIg5sd4fzAESmPhnHIs-_jedu-bUOqM-dOz2peUiG4nv9gmblcwQ6-yYamXJTwDg-hzQM56skjYi8HMxjXqYJKQ-udqF0LoYTUEhoFKY5M1lm5T-2tbLwSZJOOEEAjjRG1WPaSbWdo-foXAAXgt6fvGbS1t553xqxHZAHsO17C0FPKt21wcCSPvvIRZPwuQRul_wO5aXhohNc-JTHdvq2XnN6mzfvRKVBOeo5itR8gNdyjPBF96aF https://mon.gov.ua/.../ukrainotsentrychnist-u-fokusi... ).

Однак - ні. Це виявляється є красивими словами, прожєктом. Згідно наказу МОН №1120 від 9 серпня 2024 р. новий інтеграційний курс фактично вводиться вже з 1 вересня 2024 р. Або предмет «Історія України» вкладатиметься не щотижня, а раз на два тижні!!! Про це вже доводять інформацію по школах. Керівництво шкіл тепер вже на свій розсуд визначає цю мінімальну кількість годин, а в деяких школах взагалі може надати історії менше мінімальної цифри. Подібна ситуація вже була під час спроби зробити інтеграційний курс з історії у вищій школі у 2006 р. Теж, без проведених підготовчих заходів викладачі були поставлені перед фактом інтеграції предметів перед самим початком навчального року. Варто зауважити, що коли МОН у 2015 р. винесло ідею «оптимізації» предмета «Історія України» у вищій школі, наголошувалося, що основний акцент з вивчення історії України тепер буде покладатися саме у середній школі.

В уже згаданому наказі пори наголос на «україноцентризмі» є ще «модерніші» рішення. Пропонується три варіанти розмиття «Історії України». Це: Варіант 1 «Інтегрований курс громадянської та історичної освітньої галузі»; Варіант 2 «Інтегрований курс історії та громадянської освіти». І ли
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10.09.2024 08:12 Ответить
нарешті забили на сполох... вже більше п'яти років в Україні неукраїнська влада. про що говорили я і мої однодумці. дехто має значно більшу аудиторію як Чорновіл чи Цибулько. інших не пропоную через половинчату позицію в критиці. типу влада проукраїнська, просто вона помиляється через некомпетентність. нічого подібного - здача України йде повним ходом. Як на театрі бойових дій, так і в культурі та освіті. чого ще треба для повного розуміння?
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10.09.2024 08:40 Ответить
https://x.com/DniproOlena DniproOlena

Міністерство освіти https://x.com/MON_UKRAINE @MON_UKRAINE, пан Оксен Лісовий !

https://x.com/oksenlisovyi ! ви геть береги поплутали? мало вам підручника з мапою України без Криму? ви ще й Захист Вітчизни ( рівень стандарту??? ) з фотографіями орків учням пропонуєте?
про захист чиєї Вітчизни ви навчаєте?

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10.09.2024 09:03 Ответить
Це вже не спишеш на друкарню. Ілюстрації в підручники підбирають впорядники підручників з міністерства освіти імені зеленого Лісового.

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10.09.2024 09:05 Ответить
Це той випадок, коли батькам необхідно вийти з плакати під будівлі міносвіти і офісу президента.
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10.09.2024 09:06 Ответить
Не можна! Дозволені мітинги тільки проти Кличка.
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10.09.2024 09:11 Ответить
Та вони щоб підстрахуватися ще з курською областю передрукують ..
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10.09.2024 09:32 Ответить
Хто там такий уху євший працює?
На розстріл падлу. Це ж якому тупому треба бути
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10.09.2024 09:37 Ответить
Дети мои!
Основное бабло Миносвиты - это печатанье учебников своими людьми, для этого КАЖДЫЙ ГОД нужно менять программы и учебники, чтобы нельзя было пользоваться старыми.
А для составления учебников нанимают пару студентов КПИ, чтобы надрали из интернета. А пацаны могут отвлечься и мазу дать....
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10.09.2024 15:09 Ответить
Помилка?....За свої кошти?....
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10.09.2024 18:40 Ответить
Технічна помилка, це як би замість карти України надрукували, наприклад, карту Франції, а те що має місце тут, називається САБОТАЖ та ІПСО.
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10.09.2024 20:25 Ответить
100%
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11.09.2024 02:15 Ответить
Винними виставили видавництво, а не Зе владу яка і давала заказ на друк підручника без Криму і окупованих територій.
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11.09.2024 10:34 Ответить
 
 