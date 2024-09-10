Издательство "Літера ЛТД", напечатавшее учебник с картой Украины без Крыма, перепечатает их за свой счет, - Лисовой. ФОТО

Издательство "Літера ЛТД" напечатало учебники "Украинского языка" с картой Украины, на которой отсутствует Крым. Теперь издательству придется перепечатать книги за свой счет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.

"О карте Украины без Крыма. Сегодня в информационном пространстве распространяется фотография из учебника "Украинского языка" для учеников 7 класса, на которой изображена карта без Крыма. Во-первых: Крым - это Украина! Во-вторых: техническую ошибку за свой счет исправит издатель, который допустил некорректность дизайна", - написал Лисовой.

Он также добавил, что Министерство образования и науки Украины имеет вопросы к качеству школьных учебников в целом.

"Эти вопросы связаны с деятельностью Института модернизации содержания образования. Их мы поднимаем не впервые. Со 2 сентября 2024 года решением министерства экспертизу будет обеспечивать Украинский институт развития образования (УИРО). В 2025-2026 году МОН завершает реорганизацию Института модернизации содержания образования. Чтобы вопрос с качеством учебников снять раз и навсегда", - резюмировал министр.

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Что предшествовало

Фото учебника по украинскому языку для 7 класса, на котором в карте Украины отсутствует Крым опубликовала литературный критик и книжный обозреватель Татьяна Гонченко в своем Telegram-канале.

Татьяна Гонченко ссылалась на электронную версию учебника на сайте Институт модернизации содержания образования.

Сейчас на сайте у книги нет обложки.

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