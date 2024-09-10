Видавництво "Літера ЛТД", яке надрукувало підручники з картою України без Криму, передрукує їх власним коштом, - Лісовий. ФОТО
Видавництво "Літера ЛТД" надрукувало підручники "Української мови" з картою України, на якій відсутній Крим. Тепер видавництву доведеться передрукувати книги власним коштом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
"Про карту України без Криму. Сьогодні в інформаційному просторі шириться фотографія з підручника "Української мови" для учнів 7 класу, на якій зображена карта без Криму. По-перше: Крим – це Україна! По-друге: технічну помилку за власний рахунок виправить видавець, який допустив некоректність дизайну", - написав Лісовий.
Він також додав, що Міністерство освіти і науки України має питання до якості шкільних підручників загалом.
"Ці питання пов’язані з діяльністю Інституту модернізації змісту освіти. Їх ми порушуємо не вперше. З 2 вересня 2024 року рішенням міністерства експертизу забезпечуватиме Український інститут розвитку освіти (УІРО). У 2025-2026 році МОН завершує реорганізацію Інституту модернізації змісту освіти. Щоб питання з якістю підручників зняти раз і назавжди", - резюмував міністр.
Що передувало
Фото підручника з української мови для 7 класу, на якому в карті України відсутній Крим опублікувала літературна критикиня та книжкова оглядачка Тетяна Гонченко у своєму Telegram-каналі.
Тетяна Гонченко посилалась на електронну версію підручника на сайті Інститут модернізації змісту освіти.
Зараз на сайті в книги немає обкладинки.
Будь ласка, зачекайте...
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ти пишеш людям діти яких ходять в українську школу і які все знають не з соцмереж.
для мене взагалі не дивна історія з українським підручником. виявляється інше, чого ти через свою обдарованість не помітила - видавництво отримало спочатку гроші під неіснуючий підручник, а коли вже видрукували, то побачили промашку на обкладинці. тобто замовники не бачили підручник у проекті. передрукують скорше всього обкладинку, але потім виявляться ляпи, а то і диверсійні вкиди в самих текстах.
ІМІТАЦІЯ НУШ або як знищити шкільну освіту | Ірина Фаріон
https://youtu.**************?si=pibBgHSTjskIOKzF
У мене дві вищі освіти, 17 років обіймаю керівні посади, і нещодавно дружина попросила мене зробити уроки з донькою. Увага! Урок з інформатики . Я сам був програмістом 10+ років, знаю все про комп'ютери, програмував мікропроцесори. Я взяв книгу з інформатики і зрозумів, що ту книгу написали так, щоб діти нічого не розуміли. Настільки складно подано прості речі, що мета лиш відмити гроші на отих книгах і зробити наших дітей ідіотами, відбити охоту до навчання. Гарні практики слід запозичувати, але те, що є зараз - це свідоме знищення інтелектуального потенціалу наших школярів. Видно, нагорі розумних українців не потрібно
Надрукували минулого року підручник української мови для 5 класу за умови, що автори відмовляться від гонорару. Відмовилися. Досі не бачили авторського. Міністр весною оголосив, що привезли наші підручники, показав фури, що їх везли, короби книжок. А потім - незрозумілі ігри. До кінця жовтня не могли завезти в школи. Ми стукали в усі двері, учителі обурені, підручників нема, чиновники граються в законослухняних. У школах почали збирати гроші на друк... А потім - замість подякувати - почалося: не ті підручники видрукували!!! Ми замовляли не ті, а прийшли ці. Ніхто не знає, де ж ті гори підручників???
Добрий день. Згідна з кожним Вашим словом, пані Ірино. Таке "вирішення" проблеми, яке пропонує Міністерство освіти веде знищення нашого майбутнього. І це замість того, щоб його розвивати. Куди не глянеш у нашій освіті, чи то на програми, чи то на підручники, чи то на шкільну систему, коли роботу підміняємо високомудрими словами, за якими нічого не стоїть, окрім списаних методичок, - прірва, у яку скидають наші досягнення, нашу історію, нашу культуру. Нас "денацифікують"- і москалів не треба
Все стає на свої місця.Україну готують до слідуючої колонізації.Фаріон була перешкодою.Усунули.Тепер будемо хавати гівно,замість лекцій Ірини Дмитрівної
Дякую!! Українська шкільна освіта, починаючи з 1998/1999 н.р. знищується з геометричною проґресією, а НУШ - вершина шкільного Українського трагізму!!!
Впродовж двох років учні 5 класу не мають паперових підручників з української літератури та зарубіжної літератури! Це вбивство читацьких навичок, знущання над учителем, дітьми та батьками
Свиномобакам тривожно https://t.me/pecherymordora356
Капець...2 Інститути тупих дармоїдів за державний кошт, які не здатні на елементарне.
У кацапії теж була така ж похабщина. Пом Х..... син замполіта з Лубен видав опус з історії болотного лаптєстану. І "уточнив" главу про депортацію кавказців у 1943-1944 роках, указав, что це була кара на гріхи перед соввладою, а раніше причиною вказували тиранію Джугашвілі. Чеченам повідомили ті хто прочитав, піднявся хай, Мідінський привселюдно почав вибачатись, клявся, що главу з історії змінять на поперендю редакцію.
Крім НУШ ще є цікава програма "Інтелект України" для початкової школи, запозичена з росії і перекладається на українську
Однак, щонайменше, що ми можемо зробити - це:
1. Витиснути з влади закон про українофобію. Ірина Фаріон би це вітала.
2. Бути злими до зла. Не можна зі злом бути добрими. А для «добрих самаритян» на заміточку: навіть Архангел Михаїл - з мечем і Святий Юрій - зі списом, а не з цьомчиками.
Зараз українці по всій Европі позорять Україну - діти ніч про Україну не знають .
Це і є результат праці МОН. Цей МОН треба розігнати і зробити іной і ввести квоту - 50% працівників маю бути етнічними українцями, потім татари, угорці, болгари , евреі.
РУССЬКИХ В ШТАТ НЕ БРАТИ ,
У ворожому екіпіруванні і з російською снайперською гвинтівкою в руках. Десятикласникам однієї з київських шкіл видали підручник, де замість українських захисників зобразили російських окупантів. Коли батьки і діти впізнали на сторінках вороже - забили на сполох. У школі кажуть - інших книжок немає. Більше дивіться в сюжеті журналістки "5 каналу" Ганни Рибалки. https://www.5.ua/kyiv/u-kyivskii-shkoli-rozdaly-***********-zakhyst-vitchyzny-z-formoiu-rosiiskoi-armii-video-334120.html
https://www.facebook.com/vasyl.derevinskyy?__cft__[0]=AZWtYjhpR5Z88fQO1kkCtqniVbrZi7fvFil3JxPfC73u_0D1Jfo8xagbKCEbD7cp0Jd0_WjQJzQrMGRAVf026bYCLN-p6MuXKFZhKHGD6THp99zoGGansq1Z-IGzKBmt_v2ZeusebzonWSz4nVS32K9TIVXLpHX2QfgCsrB81J9zr8u5PpGaazHbjWnzlHvjWdbPllU011Ls0PSPdy_7ljSiUvgG3OZkqRNzf7F7h1HfWK6roSzFheZP5-lGldZ2XwYIY5ZOC1E6-jAyb3r4IGbyqmE68SoQXaU-LPgzGwR7H4ty7QLZiXACfrG0KM7Oy-aqDt6K9BMiV1Y469Qhro6FCBADQc92JsphitBKYQuC9i_ZGO3YnDdDyxtu0A2CwS3aYPGUEnNB3Evi1nK5zFWiraKmjdnCfkEHe5HXL4aVKA&__tn__=-]C%2CP-R Василь Деревінський разом з https://www.facebook.com/akornat?__cft__[0]=AZWtYjhpR5Z88fQO1kkCtqniVbrZi7fvFil3JxPfC73u_0D1Jfo8xagbKCEbD7cp0Jd0_WjQJzQrMGRAVf026bYCLN-p6MuXKFZhKHGD6THp99zoGGansq1Z-IGzKBmt_v2ZeusebzonWSz4nVS32K9TIVXLpHX2QfgCsrB81J9zr8u5PpGaazHbjWnzlHvjWdbPllU011Ls0PSPdy_7ljSiUvgG3OZkqRNzf7F7h1HfWK6roSzFheZP5-lGldZ2XwYIY5ZOC1E6-jAyb3r4IGbyqmE68SoQXaU-LPgzGwR7H4ty7QLZiXACfrG0KM7Oy-aqDt6K9BMiV1Y469Qhro6FCBADQc92JsphitBKYQuC9i_ZGO3YnDdDyxtu0A2CwS3aYPGUEnNB3Evi1nK5zFWiraKmjdnCfkEHe5HXL4aVKA&__tn__=-]C%2CP-R Андрієм Корнатом та
ще 97
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https://www.facebook.com/vasyl.derevinskyy/posts/pfbid0L2LUgxZmEBCtnVzTTZNUkWpaaUqsvaVqy73AdamzjmvYgEexkLtUeyhvP2gFtruTl?__cft__[0]=AZWtYjhpR5Z88fQO1kkCtqniVbrZi7fvFil3JxPfC73u_0D1Jfo8xagbKCEbD7cp0Jd0_WjQJzQrMGRAVf026bYCLN-p6MuXKFZhKHGD6THp99zoGGansq1Z-IGzKBmt_v2ZeusebzonWSz4nVS32K9TIVXLpHX2QfgCsrB81J9zr8u5PpGaazHbjWnzlHvjWdbPllU011Ls0PSPdy_7ljSiUvgG3OZkqRNzf7F7h1HfWK6roSzFheZP5-lGldZ2XwYIY5ZOC1E6-jAyb3r4IGbyqmE68SoQXaU-LPgzGwR7H4ty7QLZiXACfrG0KM7Oy-aqDt6K9BMiV1Y469Qhro6FCBADQc92JsphitBKYQuC9i_ZGO3YnDdDyxtu0A2CwS3aYPGUEnNB3Evi1nK5zFWiraKmjdnCfkEHe5HXL4aVKA&__tn__=%2CO%2CP-R 21 серпня о 12:05 ·
Поле битви - українська історія!
Поле битва - Україна, так можна перефразувати назву одного з фільмів. Правильніше, битва за Україну українську, за культурну самобутність, за національну пам'ять, за економічну могутність, за військову потугу, за добробут українських громадян. Тобто тих, хто визнає себе українцями, шанує українські цінності, бере на себе усі права і обов'язки українських громадян.
Деякі наші сусіди чи представники їхнього владного істеблішменту, які не позбулися імперського минулого, шовіністичних комплексів (насамперед мова йде про російського сусіда) з 1991 р. намагалися унеможливити утвердження Української держави, консолідації українського суспільства. З їхнього боку, і за їхніми вказівками представники «п'ятої колони» в Україні, здійснювався економічний шантаж, економічні війни (газові, шоколадні, сирні тощо); знищувалася обороноздатність української армії (вибухали склади ***********, з армії усувались патріотичні офіцери); знищувалася українська наука, освіта, культура. Особливий удар спрямовувався на україноцентричні предмети, які забезпечують формування інтеграційних зв'язків всередині суспільства: української мови як інструменту комунікації між членами суспільства та історії - інструменту збереження національної пам'яті.
Після відновлення незалежності України не припинялися спроби «оптимізації» (фактичної ліквідації) предмету «Історія України» як в середній, так і у вищій школі. Можна означити кілька таких спроб. Це у 2005-2006 та 2015 роках, суть яких полягала в ліквідації предмету «Історія України» у вищій школі; з 2017 р. розпочалося згортання викладу предмета «Історія України» у середній школі; у 2023 р. спроба ліквідувати «Історію України» як обов'язковий предмет НМТ; у 2024 р. з'явився черговий проєкт інтеграції «Історії України» зі «Всесвітньою історією» у середній школі, що начебто передбачає збільшення кількості годин та модернізацію змісту.
Однак, вдень розміщення інформації про нову концепцію історичної освіти (це 9 серпня 2024 р. https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmon.gov.ua%2Fnews%2Fukrainotsentrychnist-u-fokusi-vykladannia-istorii-mon-zatverdylo-kontseptualni-zasady%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0snUaqeHu1d5oRVx92gD7nEqUP6-xhiHiSgYo_0q0MnS2IkAk465KBjuM_aem_1xQMBao0qQ6ct1cpLnS5Bg&h=AT1PyQBe8imVq5dxwg1YNvAgUz2kxYtBBNmvlg8ReFUlgNZs2Z3cABze4U4p3HbxzI2jfZweJl9GVnJwHaO9HcXw0sjHL-************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0-ZI0TpERR1kB7GOOGQciTfkKz9o1U1guQFUDboiObWqoi7puUJ1sNTDUDSU55hZsrqKYhcAVF964JZOfpDOns4t-YliwuL9-FIBVhOjXDTEYSow-oo7P0pppXDLNixZQLEz-WZqCgy6f1YFC_W658vTxuXDWhOwwmn5gVvgm0bt6k1MOwXh4pVNmWMblyIg5sd4fzAESmPhnHIs-_jedu-bUOqM-dOz2peUiG4nv9gmblcwQ6-yYamXJTwDg-hzQM56skjYi8HMxjXqYJKQ-udqF0LoYTUEhoFKY5M1lm5T-2tbLwSZJOOEEAjjRG1WPaSbWdo-foXAAXgt6fvGbS1t553xqxHZAHsO17C0FPKt21wcCSPvvIRZPwuQRul_wO5aXhohNc-JTHdvq2XnN6mzfvRKVBOeo5itR8gNdyjPBF96aF https://mon.gov.ua/.../ukrainotsentrychnist-u-fokusi... ) Міністерство освіти і науки видає наказ про зменшення кількості годин на вивчення історії у 5-9 класах (див: Наказ МОН №1120 від 9 серпня 2024 р. «Про внесення змін до типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти» https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fosvita.ua%2Flegislation%2FSer_osv%2F92805%2F%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1YIllIFF4skdpT5az9ZXM-uS3wQy9Smj1ZDyVOJ5raCJFizHK4mWAqndY_aem__u6FQ44P2hsynR73KBep8Q&h=AT1A46zIaLPRuhn57na5WQCksCaoJrdYjasp2-eY6NXzru_Jawtj1YaZpQPkSgXa_soJ1VqauSzeEdCnbvGNbuEmx607wo0JF5QTMwvw7wXuvyTo-7tK0_P39rbimIIRdxAtc10nJkZmG6oIObiWwLTYuQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0-ZI0TpERR1kB7GOOGQciTfkKz9o1U1guQFUDboiObWqoi7puUJ1sNTDUDSU55hZsrqKYhcAVF964JZOfpDOns4t-YliwuL9-FIBVhOjXDTEYSow-oo7P0pppXDLNixZQLEz-WZqCgy6f1YFC_W658vTxuXDWhOwwmn5gVvgm0bt6k1MOwXh4pVNmWMblyIg5sd4fzAESmPhnHIs-_jedu-bUOqM-dOz2peUiG4nv9gmblcwQ6-yYamXJTwDg-hzQM56skjYi8HMxjXqYJKQ-udqF0LoYTUEhoFKY5M1lm5T-2tbLwSZJOOEEAjjRG1WPaSbWdo-foXAAXgt6fvGbS1t553xqxHZAHsO17C0FPKt21wcCSPvvIRZPwuQRul_wO5aXhohNc-JTHdvq2XnN6mzfvRKVBOeo5itR8gNdyjPBF96aF https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/92805/ ). Згідно наказу, обсяг предмета «Історія України» зменшується з 1 год на тиждень до 0,5 год. Подібне скорочення передбачено і для «Всесвітньої історії». Тобто, до «прогресивної реформи» два предмети мали по 2 години на тиждень, а тепер їх звели до 1 год загалом на два предмети - «Історію України» і «Всесвітню історію». Ще більше годин запланували зменшити на українську мову та літературу. Ці предмети втратять від 3 до 6 год. на тиждень.
Хоча в концепції реформування історичної освіти зазначено про збільшення кількості годин на історичну освіту в середній школі (до 3-4 год. у 7-9 класах). Крім того, реалізація цієї концепції начебто запланована на перспективу. Тобто, було озвучено, що її будуть впроваджувати після певного підготовчого періоду. За цей час мали бути розроблені освітні стандарти, підготовлені програми, підручники, внесені зміни в освітні програми навчальних закладів щодо підготовки педагогічних працівників, проведені курси підвищення кваліфікації діючих вчителів тощо. Зокрема, на сайті МОН йдеться: «Концептуальні засади - це документ, який визначає шляхи подальшого реформування історичної освіти, зокрема і з огляду на виклики війни. Він не вносить зміни в чинні накази МОН, модельні навчальні програми, підручники тощо, проте окреслює напрям реформування» (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmon.gov.ua%2Fnews%2Fukrainotsentrychnist-u-fokusi-vykladannia-istorii-mon-zatverdylo-kontseptualni-zasady%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0snUaqeHu1d5oRVx92gD7nEqUP6-xhiHiSgYo_0q0MnS2IkAk465KBjuM_aem_1xQMBao0qQ6ct1cpLnS5Bg&h=AT1PyQBe8imVq5dxwg1YNvAgUz2kxYtBBNmvlg8ReFUlgNZs2Z3cABze4U4p3HbxzI2jfZweJl9GVnJwHaO9HcXw0sjHL-************************************************************&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0-ZI0TpERR1kB7GOOGQciTfkKz9o1U1guQFUDboiObWqoi7puUJ1sNTDUDSU55hZsrqKYhcAVF964JZOfpDOns4t-YliwuL9-FIBVhOjXDTEYSow-oo7P0pppXDLNixZQLEz-WZqCgy6f1YFC_W658vTxuXDWhOwwmn5gVvgm0bt6k1MOwXh4pVNmWMblyIg5sd4fzAESmPhnHIs-_jedu-bUOqM-dOz2peUiG4nv9gmblcwQ6-yYamXJTwDg-hzQM56skjYi8HMxjXqYJKQ-udqF0LoYTUEhoFKY5M1lm5T-2tbLwSZJOOEEAjjRG1WPaSbWdo-foXAAXgt6fvGbS1t553xqxHZAHsO17C0FPKt21wcCSPvvIRZPwuQRul_wO5aXhohNc-JTHdvq2XnN6mzfvRKVBOeo5itR8gNdyjPBF96aF https://mon.gov.ua/.../ukrainotsentrychnist-u-fokusi... ).
Однак - ні. Це виявляється є красивими словами, прожєктом. Згідно наказу МОН №1120 від 9 серпня 2024 р. новий інтеграційний курс фактично вводиться вже з 1 вересня 2024 р. Або предмет «Історія України» вкладатиметься не щотижня, а раз на два тижні!!! Про це вже доводять інформацію по школах. Керівництво шкіл тепер вже на свій розсуд визначає цю мінімальну кількість годин, а в деяких школах взагалі може надати історії менше мінімальної цифри. Подібна ситуація вже була під час спроби зробити інтеграційний курс з історії у вищій школі у 2006 р. Теж, без проведених підготовчих заходів викладачі були поставлені перед фактом інтеграції предметів перед самим початком навчального року. Варто зауважити, що коли МОН у 2015 р. винесло ідею «оптимізації» предмета «Історія України» у вищій школі, наголошувалося, що основний акцент з вивчення історії України тепер буде покладатися саме у середній школі.
В уже згаданому наказі пори наголос на «україноцентризмі» є ще «модерніші» рішення. Пропонується три варіанти розмиття «Історії України». Це: Варіант 1 «Інтегрований курс громадянської та історичної освітньої галузі»; Варіант 2 «Інтегрований курс історії та громадянської освіти». І ли
Міністерство освіти https://x.com/MON_UKRAINE @MON_UKRAINE, пан Оксен Лісовий !
https://x.com/oksenlisovyi ! ви геть береги поплутали? мало вам підручника з мапою України без Криму? ви ще й Захист Вітчизни ( рівень стандарту??? ) з фотографіями орків учням пропонуєте?
про захист чиєї Вітчизни ви навчаєте?
На розстріл падлу. Це ж якому тупому треба бути
Основное бабло Миносвиты - это печатанье учебников своими людьми, для этого КАЖДЫЙ ГОД нужно менять программы и учебники, чтобы нельзя было пользоваться старыми.
А для составления учебников нанимают пару студентов КПИ, чтобы надрали из интернета. А пацаны могут отвлечься и мазу дать....