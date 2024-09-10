Видавництво "Літера ЛТД", яке надрукувало підручники з картою України без Криму, передрукує їх власним коштом, - Лісовий. ФОТО

Видавництво "Літера ЛТД" надрукувало підручники "Української мови" з картою України, на якій відсутній Крим. Тепер видавництву доведеться передрукувати книги власним коштом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Про карту України без Криму. Сьогодні в інформаційному просторі шириться фотографія з підручника "Української мови" для учнів 7 класу, на якій зображена карта без Криму. По-перше: Крим – це Україна! По-друге: технічну помилку за власний рахунок виправить видавець, який допустив некоректність дизайну", - написав Лісовий.

Він також додав, що Міністерство освіти і науки України має питання до якості шкільних підручників загалом.

"Ці питання пов’язані з діяльністю Інституту модернізації змісту освіти. Їх ми порушуємо не вперше. З 2 вересня 2024 року рішенням міністерства експертизу забезпечуватиме Український інститут розвитку освіти (УІРО). У 2025-2026 році МОН завершує реорганізацію Інституту модернізації змісту освіти. Щоб питання з якістю підручників зняти раз і назавжди", - резюмував міністр.

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Що передувало

Фото підручника з української мови для 7 класу, на якому в карті України відсутній Крим опублікувала літературна критикиня та книжкова оглядачка Тетяна Гонченко у своєму Telegram-каналі.

Тетяна Гонченко посилалась на електронну версію підручника на сайті Інститут модернізації змісту освіти.

Зараз на сайті в книги немає обкладинки.

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