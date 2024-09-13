Сутки в Донецкой области: РФ 20 раз била по области, погибли 4 человека, 10 ранены. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские оккупанты 20 раз били по Донецкой области, в результате чего погибли 4 человека, 10 - получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

Ранен один человек и повреждено более 5 домов в Курахово. Повреждены дом и админздание в Кураховке. В Горняке повреждена многоэтажка и частный дом. В Успеновке повреждено предприятие. В Покровске поврежден путепровод. В Красноярском Добропольской ТГ 1 человек погиб и 4 ранены, повреждены 4 дома; в Белицком 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 4 дома и объект инфраструктуры.

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Краматорский район

В результате обстрелов РФ в Константиновке ранены 2 человека, повреждены 7 частных домов, линия электропередач, газопровод и автомобиль; в Веролюбовке 3 человека погибли и 2 ранены, уничтожены 2 грузовика.

Бахмутский район

В Торецкой ТГ ранены 3 человека. В Северске поврежден дом. В Часовоярской ТГ повреждены 5 частных домов, многоэтажка и 4 нежилых здания.

Всего за сутки россияне 20 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 1178 человек, в том числе 198 детей.

Глава области уточнил, что в течение суток российские захватчики убили 4 жителей Донецкой области: 3 в Веролюбовке и 1 в Красноярском. Еще 10 человек получили ранения.

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