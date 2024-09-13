Доба на Донеччині: РФ 20 разів била по області, загинули 4 особи, 10 поранено. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби російські окупанти 20 разів били по Донецькій області, внаслідок чого загинули 4 особи, 10 - дістали поранення.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Покровський район
Поранено одну особу та пошкоджено понад 5 будинків у Кураховому. Пошкоджено будинок і адмінбудівлю у Курахівці. У Гірнику пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. В Успенівці пошкоджено підприємство. У Покровську пошкоджено шляхопровід. У Красноярському Добропільської ТГ 1 людина загинула і 4 поранені, пошкоджено 4 будинки; у Білицькому 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 4 будинки і об'єкт інфраструктури.
Краматорський район
Внаслідок обстрілів РФ у Костянтинівці поранено 2 особи, пошкоджено 7 приватних будинків, лінію електропередач, газогін і автомобіль; у Віролюбівці 3 людини загинули і 2 поранені, знищено 2 вантажівки.
Бахмутський район
У Торецькій ТГ поранено 3 людини. У Сіверську пошкоджено будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджені 5 приватних будинків, багатоповерхівка і 4 нежитлові будівлі.
Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 1178 людей, зокрема 198 дітей.
Очільник області уточнив, що протягом доби російські загарбники вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Віролюбівці та 1 у Красноярському. Ще 10 осіб дістали поранення.
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