Оккупанты устанавливают металлические заборы для защиты Крымского моста от атак дронов ВСУ. ФОТО
Во временно оккупированном Крыму Россия продолжает устанавливать металлические заборы, призванные защищать бетонные опоры Керченского моста от атак украинских подводных и надводных дронов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект Радіо Свобода "Крим.Реалії".
Как выяснил Центр журналистских расследований, сейчас длина металлических заборов составляет около 600 метров.
Журналисты также отмечают, что рядом с мостом в море появились бетонные тетраподы и металлические конструкции, похожие на противотанковые "ежи", сваренные между собой.
Кроме того, на противоположной стороне острова зафиксирована линия угольников, которые усиливают работу российских систем радиоэлектронной борьбы. Металлические тетраэдры, вероятно, выполняют роль ложных целей для украинских ракет и дронов.
Также вдоль южной стороны Керченского моста российская армия установила около десяти наблюдательных пунктов, пулеметных "гнезд" и позиций для ПВО, которые прикрыли маскировочными сетками, добавили журналисты.
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як на кладовищі
все розібьє споганить - **** клован!
- ''скільки ниточці не витись - все одно кінець прийде'';
- ''пізно пити боржомі'';
- ''лікар сказав в морг - значить в морг''.
Буба не дасть дозволу бити по мосту до тих пір, поки кацапи його не захистять всіма можливими способами.
ні кулі на кацапа не пульнути - штраф по баблу буде!
а тепер воно з себе патріота корчить і звинувачює всіх на світі тільки не себе...
Українцям залишається мерти, втікати з країни і скиглити на зєлю. Все інше неначасі.
Зато наші енергетичні станції захищені ліпше ! )))
ніколи не грайте з голубом в шахмати!
розкидає фігури і насерить на дошку...
ну хто в нас брата вбив і зїв?
ідіоти зайвохромосомні, ось де ваші нереалізовані десятки-сотні лікарень, шкіл, дитсадків, тисячі км доріг, мільйони "унітазів"...
цікаво буде подивитися на цю монСтроконструкцію-розчіску, коли у протоці гулятимуть морозні вітри з хвилями.. якщо цЕ достоїть до того часу..
Типа тандемного снаряда