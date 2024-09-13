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Оккупанты устанавливают металлические заборы для защиты Крымского моста от атак дронов ВСУ. ФОТО

Во временно оккупированном Крыму Россия продолжает устанавливать металлические заборы, призванные защищать бетонные опоры Керченского моста от атак украинских подводных и надводных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект Радіо Свобода "Крим.Реалії".

Как выяснил Центр журналистских расследований, сейчас длина металлических заборов составляет около 600 метров.

Росіяни встановлюють металеві паркани для захисту Кримського мосту від атак дронів

Журналисты также отмечают, что рядом с мостом в море появились бетонные тетраподы и металлические конструкции, похожие на противотанковые "ежи", сваренные между собой.

Читайте также: Оккупанты размещают на Крымском мосту самые разные системы ПВО, даже выставочные, - Плетенчук

Кроме того, на противоположной стороне острова зафиксирована линия угольников, которые усиливают работу российских систем радиоэлектронной борьбы. Металлические тетраэдры, вероятно, выполняют роль ложных целей для украинских ракет и дронов.

Также вдоль южной стороны Керченского моста российская армия установила около десяти наблюдательных пунктов, пулеметных "гнезд" и позиций для ПВО, которые прикрыли маскировочными сетками, добавили журналисты.

Росіяни встановлюють металеві паркани для захисту Кримського мосту від атак дронів
Росіяни встановлюють металеві паркани для захисту Кримського мосту від атак дронів

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне сакрализовали Крымский мост, как и сам Крым. На полуострове расположены все существующие системы ПВО разного радиуса действия, - Плетенчук

Автор: 

Крым (26409) россия (95645) Керченский мост (393) дроны (3965)


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Топ комментарии
+12
Буде, як з наступом минулорічним, коли лідор Всесвіту чекав, поки кацапи побудують лінію Суровікіна і все замінують.
Буба не дасть дозволу бити по мосту до тих пір, поки кацапи його не захистять всіма можливими способами.
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13.09.2024 12:03
+10
оградки
як на кладовищі
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13.09.2024 11:44
+9
В нього навіть і думки такої нема. Йому ставили зовсім протилежні завдання.
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13.09.2024 11:55
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Правила форума Совет форумчан
оградки
як на кладовищі
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13.09.2024 11:44 Ответить
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13.09.2024 11:45 Ответить
Дебіли не дебіли, а міст як стояв так і стоїть.
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13.09.2024 11:50 Ответить
співпадіння?
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13.09.2024 11:59 Ответить
Так по ньому толком ще і не прилітало ...
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13.09.2024 12:33 Ответить
не скавчи, єто врємєнно !
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13.09.2024 13:16 Ответить
Касаб, не бзді, прийде і його час.
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13.09.2024 13:29 Ответить
Мангали на міст?! Нехай ще покришки зверху на нього покладуть і поряд намалюють ще декілька мостів, як вони це *******.
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13.09.2024 11:46 Ответить
А таблички вішають? "У дворі злий пес".
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13.09.2024 11:46 Ответить
іщьо нада взять ісконниє лапатниє скрєпи і скрєпіть сінєй ізалєнтай...
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13.09.2024 11:46 Ответить
Ще тра поврозвішувати такі знаки:

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13.09.2024 11:50 Ответить
Кацапів разом з Пуйлом краще прозвішувати.
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13.09.2024 11:51 Ответить
ссуця .ляді і є чого...
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13.09.2024 11:50 Ответить
Коли зелений надумає його бомбанути, то до мосту хрін приступишся
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13.09.2024 11:53 Ответить
В нього навіть і думки такої нема. Йому ставили зовсім протилежні завдання.
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13.09.2024 11:55 Ответить
але з таким верховним клованом можна було б і не хвилюватись.
все розібьє споганить - **** клован!
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13.09.2024 11:54 Ответить
З цього приводу є народний фольклор:
- ''скільки ниточці не витись - все одно кінець прийде'';
- ''пізно пити боржомі'';
- ''лікар сказав в морг - значить в морг''.
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13.09.2024 11:59 Ответить
Буде, як з наступом минулорічним, коли лідор Всесвіту чекав, поки кацапи побудують лінію Суровікіна і все замінують.
Буба не дасть дозволу бити по мосту до тих пір, поки кацапи його не захистять всіма можливими способами.
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13.09.2024 12:03 Ответить
приказ 380 мий паятаємо да?
ні кулі на кацапа не пульнути - штраф по баблу буде!
а тепер воно з себе патріота корчить і звинувачює всіх на світі тільки не себе...
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13.09.2024 12:08 Ответить
Червінський досі під арештом. Кому займатись мостом?

Українцям залишається мерти, втікати з країни і скиглити на зєлю. Все інше неначасі.
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13.09.2024 12:09 Ответить
Що сказати?... Працюють.
Зато наші енергетичні станції захищені ліпше ! )))
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13.09.2024 12:11 Ответить
А чого всі ржуть? Шлях по воді і під водою практично виключений. Залишається лише повітрям. Це той випадок, коли можна повчитись у ворога.
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13.09.2024 12:15 Ответить
як там один дописувач дописав?
ніколи не грайте з голубом в шахмати!
розкидає фігури і насерить на дошку...
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13.09.2024 12:20 Ответить
Чому його досі не зруйнували? Крім натяків нічого...
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13.09.2024 12:21 Ответить
війна - це бубіне президенство на один безкінечий срок!
ну хто в нас брата вбив і зїв?
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13.09.2024 12:27 Ответить
А не легше розфігачити вщент транспортний вузол Джанкоя та мости на Півночі, типу Чонгарського?
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13.09.2024 12:26 Ответить
***** влаштувало своїм тупорилим холопам багатомільярдний гемор дутим вєлічієм недоімперії 404...
ідіоти зайвохромосомні, ось де ваші нереалізовані десятки-сотні лікарень, шкіл, дитсадків, тисячі км доріг, мільйони "унітазів"...
цікаво буде подивитися на цю монСтроконструкцію-розчіску, коли у протоці гулятимуть морозні вітри з хвилями.. якщо цЕ достоїть до того часу..
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13.09.2024 12:27 Ответить
5го новембера отак під ручку з мамкою і підемо...
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13.09.2024 12:49 Ответить
Нехай строють, а воно з неба камні пАльєтять...
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13.09.2024 12:53 Ответить
Ублюдок, що ти робиш? ******. Посилпй, падло, маму Риму у гарячі точки. Так же славила тебе. Жидівська мкрзотой. Щоб ви всі суонали, свині!
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13.09.2024 13:12 Ответить
Даже я, далёкий от подобных вещей, понимаю что это всё до задницы. Просто дроны будут ходить парами/тройками. Скорее тройками. Один на пробитие ограждения, второй на отвлечение средств противодействия, ну и третий на саму цель
Типа тандемного снаряда
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13.09.2024 13:28 Ответить
Зимой замерзнет, а весной пойдет вместе со льдом.
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13.09.2024 14:17 Ответить
 
 