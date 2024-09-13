Оккупанты устанавливают металлические заборы для защиты Крымского моста от атак дронов ВСУ. ФОТО

Во временно оккупированном Крыму Россия продолжает устанавливать металлические заборы, призванные защищать бетонные опоры Керченского моста от атак украинских подводных и надводных дронов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект Радіо Свобода "Крим.Реалії".

Как выяснил Центр журналистских расследований, сейчас длина металлических заборов составляет около 600 метров.

Журналисты также отмечают, что рядом с мостом в море появились бетонные тетраподы и металлические конструкции, похожие на противотанковые "ежи", сваренные между собой.

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Кроме того, на противоположной стороне острова зафиксирована линия угольников, которые усиливают работу российских систем радиоэлектронной борьбы. Металлические тетраэдры, вероятно, выполняют роль ложных целей для украинских ракет и дронов.

Также вдоль южной стороны Керченского моста российская армия установила около десяти наблюдательных пунктов, пулеметных "гнезд" и позиций для ПВО, которые прикрыли маскировочными сетками, добавили журналисты.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне сакрализовали Крымский мост, как и сам Крым. На полуострове расположены все существующие системы ПВО разного радиуса действия, - Плетенчук