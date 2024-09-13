Окупанти встановлюють металеві паркани для захисту Кримського мосту від атак дронів ЗСУ. ФОТО

У тимчасово окупованому Криму Росія продовжує встановлювати металеві паркани, покликані захищати бетонні опори Керченського мосту від атак українських підводних і надводних дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт Радіо Свободи "Крим.Реалії".

Як з'ясував Центр журналістських розслідувань, наразі довжина металевих парканів становить близько 600 метрів.

Журналісти також зазначають, що поруч із мостом у морі з'явилися бетонні тетраподи та металеві конструкції, схожі на протитанкові "їжаки", зварені між собою.

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Крім того, на протилежному боці острова зафіксовано лінію косинців, які посилюють роботу російських систем радіоелектронної боротьби. Металеві тетраедри, ймовірно, виконують роль хибних цілей для українських ракет і дронів.

Також вздовж південного боку Керченського мосту російська армія встановила близько десяти спостережних пунктів, кулеметних "гнізд" і позицій для ППО, які прикрили маскувальними сітками, додали журналісти.





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