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Окупанти встановлюють металеві паркани для захисту Кримського мосту від атак дронів ЗСУ. ФОТО

У тимчасово окупованому Криму Росія продовжує встановлювати металеві паркани, покликані захищати бетонні опори Керченського мосту від атак українських підводних і надводних дронів. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт Радіо Свободи "Крим.Реалії".

Як з'ясував Центр журналістських розслідувань, наразі довжина металевих парканів становить близько 600 метрів.

Росіяни встановлюють металеві паркани для захисту Кримського мосту від атак дронів

Журналісти також зазначають, що поруч із мостом у морі з'явилися бетонні тетраподи та металеві конструкції, схожі на протитанкові "їжаки", зварені між собою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти розміщують на Кримському мосту найрізноманітніші системи ППО, навіть виставкові, - Плетенчук

Крім того, на протилежному боці острова зафіксовано лінію косинців, які посилюють роботу російських систем радіоелектронної боротьби. Металеві тетраедри, ймовірно, виконують роль хибних цілей для українських ракет і дронів.

Також вздовж південного боку Керченського мосту російська армія встановила близько десяти спостережних пунктів, кулеметних "гнізд" і позицій для ППО, які прикрили маскувальними сітками, додали журналісти.

Росіяни встановлюють металеві паркани для захисту Кримського мосту від атак дронів
Росіяни встановлюють металеві паркани для захисту Кримського мосту від атак дронів

Також читайте: Росіяни сакралізували Кримський міст, як і сам Крим. На півострові розташовані всі наявні системи ППО різного радіуса дії, - Плетенчук

Автор: 

Крим (14173) росія (65328) Керченський міст (532) дрони (4748)


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Топ коментарі
+12
Буде, як з наступом минулорічним, коли лідор Всесвіту чекав, поки кацапи побудують лінію Суровікіна і все замінують.
Буба не дасть дозволу бити по мосту до тих пір, поки кацапи його не захистять всіма можливими способами.
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13.09.2024 12:03
+10
оградки
як на кладовищі
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13.09.2024 11:44
+9
В нього навіть і думки такої нема. Йому ставили зовсім протилежні завдання.
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13.09.2024 11:55
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оградки
як на кладовищі
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13.09.2024 11:44 Відповісти
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13.09.2024 11:45 Відповісти
Дебіли не дебіли, а міст як стояв так і стоїть.
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13.09.2024 11:50 Відповісти
співпадіння?
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13.09.2024 11:59 Відповісти
Так по ньому толком ще і не прилітало ...
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13.09.2024 12:33 Відповісти
не скавчи, єто врємєнно !
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13.09.2024 13:16 Відповісти
Касаб, не бзді, прийде і його час.
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13.09.2024 13:29 Відповісти
Мангали на міст?! Нехай ще покришки зверху на нього покладуть і поряд намалюють ще декілька мостів, як вони це *******.
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13.09.2024 11:46 Відповісти
А таблички вішають? "У дворі злий пес".
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13.09.2024 11:46 Відповісти
іщьо нада взять ісконниє лапатниє скрєпи і скрєпіть сінєй ізалєнтай...
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13.09.2024 11:46 Відповісти
Ще тра поврозвішувати такі знаки:

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13.09.2024 11:50 Відповісти
Кацапів разом з Пуйлом краще прозвішувати.
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13.09.2024 11:51 Відповісти
ссуця .ляді і є чого...
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13.09.2024 11:50 Відповісти
Коли зелений надумає його бомбанути, то до мосту хрін приступишся
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13.09.2024 11:53 Відповісти
В нього навіть і думки такої нема. Йому ставили зовсім протилежні завдання.
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13.09.2024 11:55 Відповісти
але з таким верховним клованом можна було б і не хвилюватись.
все розібьє споганить - **** клован!
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13.09.2024 11:54 Відповісти
З цього приводу є народний фольклор:
- ''скільки ниточці не витись - все одно кінець прийде'';
- ''пізно пити боржомі'';
- ''лікар сказав в морг - значить в морг''.
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13.09.2024 11:59 Відповісти
Буде, як з наступом минулорічним, коли лідор Всесвіту чекав, поки кацапи побудують лінію Суровікіна і все замінують.
Буба не дасть дозволу бити по мосту до тих пір, поки кацапи його не захистять всіма можливими способами.
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13.09.2024 12:03 Відповісти
приказ 380 мий паятаємо да?
ні кулі на кацапа не пульнути - штраф по баблу буде!
а тепер воно з себе патріота корчить і звинувачює всіх на світі тільки не себе...
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13.09.2024 12:08 Відповісти
Червінський досі під арештом. Кому займатись мостом?

Українцям залишається мерти, втікати з країни і скиглити на зєлю. Все інше неначасі.
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13.09.2024 12:09 Відповісти
Що сказати?... Працюють.
Зато наші енергетичні станції захищені ліпше ! )))
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13.09.2024 12:11 Відповісти
А чого всі ржуть? Шлях по воді і під водою практично виключений. Залишається лише повітрям. Це той випадок, коли можна повчитись у ворога.
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13.09.2024 12:15 Відповісти
як там один дописувач дописав?
ніколи не грайте з голубом в шахмати!
розкидає фігури і насерить на дошку...
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13.09.2024 12:20 Відповісти
Чому його досі не зруйнували? Крім натяків нічого...
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13.09.2024 12:21 Відповісти
війна - це бубіне президенство на один безкінечий срок!
ну хто в нас брата вбив і зїв?
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13.09.2024 12:27 Відповісти
А не легше розфігачити вщент транспортний вузол Джанкоя та мости на Півночі, типу Чонгарського?
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13.09.2024 12:26 Відповісти
***** влаштувало своїм тупорилим холопам багатомільярдний гемор дутим вєлічієм недоімперії 404...
ідіоти зайвохромосомні, ось де ваші нереалізовані десятки-сотні лікарень, шкіл, дитсадків, тисячі км доріг, мільйони "унітазів"...
цікаво буде подивитися на цю монСтроконструкцію-розчіску, коли у протоці гулятимуть морозні вітри з хвилями.. якщо цЕ достоїть до того часу..
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13.09.2024 12:27 Відповісти
5го новембера отак під ручку з мамкою і підемо...
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13.09.2024 12:49 Відповісти
Нехай строють, а воно з неба камні пАльєтять...
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13.09.2024 12:53 Відповісти
Ублюдок, що ти робиш? ******. Посилпй, падло, маму Риму у гарячі точки. Так же славила тебе. Жидівська мкрзотой. Щоб ви всі суонали, свині!
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13.09.2024 13:12 Відповісти
Даже я, далёкий от подобных вещей, понимаю что это всё до задницы. Просто дроны будут ходить парами/тройками. Скорее тройками. Один на пробитие ограждения, второй на отвлечение средств противодействия, ну и третий на саму цель
Типа тандемного снаряда
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13.09.2024 13:28 Відповісти
Зимой замерзнет, а весной пойдет вместе со льдом.
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13.09.2024 14:17 Відповісти
 
 