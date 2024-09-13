Окупанти встановлюють металеві паркани для захисту Кримського мосту від атак дронів ЗСУ. ФОТО
У тимчасово окупованому Криму Росія продовжує встановлювати металеві паркани, покликані захищати бетонні опори Керченського мосту від атак українських підводних і надводних дронів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на проєкт Радіо Свободи "Крим.Реалії".
Як з'ясував Центр журналістських розслідувань, наразі довжина металевих парканів становить близько 600 метрів.
Журналісти також зазначають, що поруч із мостом у морі з'явилися бетонні тетраподи та металеві конструкції, схожі на протитанкові "їжаки", зварені між собою.
Крім того, на протилежному боці острова зафіксовано лінію косинців, які посилюють роботу російських систем радіоелектронної боротьби. Металеві тетраедри, ймовірно, виконують роль хибних цілей для українських ракет і дронів.
Також вздовж південного боку Керченського мосту російська армія встановила близько десяти спостережних пунктів, кулеметних "гнізд" і позицій для ППО, які прикрили маскувальними сітками, додали журналісти.
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як на кладовищі
все розібьє споганить - **** клован!
- ''скільки ниточці не витись - все одно кінець прийде'';
- ''пізно пити боржомі'';
- ''лікар сказав в морг - значить в морг''.
Буба не дасть дозволу бити по мосту до тих пір, поки кацапи його не захистять всіма можливими способами.
ні кулі на кацапа не пульнути - штраф по баблу буде!
а тепер воно з себе патріота корчить і звинувачює всіх на світі тільки не себе...
Українцям залишається мерти, втікати з країни і скиглити на зєлю. Все інше неначасі.
Зато наші енергетичні станції захищені ліпше ! )))
ніколи не грайте з голубом в шахмати!
розкидає фігури і насерить на дошку...
ну хто в нас брата вбив і зїв?
ідіоти зайвохромосомні, ось де ваші нереалізовані десятки-сотні лікарень, шкіл, дитсадків, тисячі км доріг, мільйони "унітазів"...
цікаво буде подивитися на цю монСтроконструкцію-розчіску, коли у протоці гулятимуть морозні вітри з хвилями.. якщо цЕ достоїть до того часу..
Типа тандемного снаряда