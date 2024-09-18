Последствия атаки "Шахедами" на Кропивницкий. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Кропивницком Кировоградской области в результате атаки вражеских БПЛА погиб один человек, еще один травмирован, спасатели показали последствия атаки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в жилом секторе города возник пожар: горел гараж и дом на территории частного домовладения. Незначительные повреждения получили 19 соседних частных жилых домов.

"На месте возгорания спасатели обнаружили тело 41-летнего мужчины и травмированную 66-летнюю женщину", - говорится в сообщении.

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Сейчас пожарные ликвидировали пожар.

На месте происшествия работают психологи и саперы. Всего на ликвидацию последствий атаки привлечены 36 спасателей и 7 единиц спецтехники.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за атаки "Шахедов" в Кропивницком есть погибший и раненый, повреждены дома. Также информировалось, что в Кропивницком прогремели взрывы. Враг атакует ударными БпЛА