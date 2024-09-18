Наслідки атаки "Шахедами" на Кропивницький. ФОТОрепортаж

У Кропивницькому Кіровоградської області внаслідок атаки ворожих БПЛА загинула одна людина, ще одна травмована, рятувальники показали наслідки атаки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, у житловому секторі міста виникла пожежа: горів гараж та будинок на території приватного домоволодіння. Незначних пошкоджень зазнали 19 сусідніх приватних житлових будинків.

"На місці загоряння рятувальники виявили тіло 41-річного чоловіка та травмовану 66-річну жінку", - йдеться у повідомленні.

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Наразі вогнеборці ліквідували пожежу.

На місці події працюють психологи та сапери. Усього на ліквідацію наслідків атаки залучені 36 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через атаку "Шахедів" у Кропивницькому є загиблий та поранена, пошкоджено будинки. Також інформувалося, що у Кропивницькому пролунали вибухи. Ворог атакує ударними БпЛА