Сибига прибыл с визитом в Румынию: Обсудил с Одобеску помощь Украине. ФОТОрепортаж

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига начал свое первое зарубежное турне и прибыл с визитом в Румынию. В Бухаресте он встретился с румынской коллегой Луминицей Одобеску.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Сибига рассказал, что они обсудили энергетическую устойчивость, Черноморскую безопасность, военную помощь.

"Во время первого визита в Румынию встретился с Одобеску, чтобы подтвердить наши стратегические и добрососедские отношения. Благодарны Румынии за непоколебимую поддержку с самого начала российской полномасштабной агрессии. Мы благодарим Бухарест за поддержку нашего вступления в ЕС и НАТО", - подчеркнул он.

Глава украинского МИД поблагодарил страну за румынскую систему Patriot.





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"Продолжаем совместную работу над продвижением Формулы мира. Договорились о взаимном уважении и лучших европейских стандартах в защите национальных меньшинств обеих стран", - добавил он.

Глава МИД Румынии Одобеску отметила, что подтвердила поддержку Украины со стороны Румынии на фоне российской агрессии и готовность страны поддерживать Украину на пути к членству в ЕС.

"Румыния сохраняет стремление дальше развивать наше двустороннее стратегическое партнерство в интересах наших граждан и для защиты прав людей, принадлежащих к нацменьшинствам обеих наших стран", - резюмировала она.

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