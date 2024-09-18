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Сибига прибыл с визитом в Румынию: Обсудил с Одобеску помощь Украине. ФОТОрепортаж

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига начал свое первое зарубежное турне и прибыл с визитом в Румынию. В Бухаресте он встретился с румынской коллегой Луминицей Одобеску.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Сибига рассказал, что они обсудили энергетическую устойчивость, Черноморскую безопасность, военную помощь.

"Во время первого визита в Румынию встретился с Одобеску, чтобы подтвердить наши стратегические и добрососедские отношения. Благодарны Румынии за непоколебимую поддержку с самого начала российской полномасштабной агрессии. Мы благодарим Бухарест за поддержку нашего вступления в ЕС и НАТО", - подчеркнул он.

Глава украинского МИД поблагодарил страну за румынскую систему Patriot.

Сибіга приїхав зі своїм першим візитом до Румунії
Сибіга приїхав зі своїм першим візитом до Румунії

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"Продолжаем совместную работу над продвижением Формулы мира. Договорились о взаимном уважении и лучших европейских стандартах в защите национальных меньшинств обеих стран", - добавил он.

Глава МИД Румынии Одобеску отметила, что подтвердила поддержку Украины со стороны Румынии на фоне российской агрессии и готовность страны поддерживать Украину на пути к членству в ЕС.

Сибіга приїхав зі своїм першим візитом до Румунії

Сибіга приїхав зі своїм першим візитом до Румунії

"Румыния сохраняет стремление дальше развивать наше двустороннее стратегическое партнерство в интересах наших граждан и для защиты прав людей, принадлежащих к нацменьшинствам обеих наших стран", - резюмировала она.

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Автор: 

Румыния (1089) Сибига Андрей (406)


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Топ комментарии
+6
Браво, костюм надів, не в камуфляжній піжамі
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18.09.2024 13:22
+2
Походу Румунія наш найнадійніший партнер в Центральній Європі. Хоча б не звіздять як поляки.
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18.09.2024 13:25
+1
крупненька така сибіга - буба не любить крупних, ревнує...
недовгий вік...
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18.09.2024 13:21
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🤡
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18.09.2024 13:18 Ответить
Походу Румунія наш найнадійніший партнер в Центральній Європі. Хоча б не звіздять як поляки.
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18.09.2024 13:25 Ответить
крупненька така сибіга - буба не любить крупних, ревнує...
недовгий вік...
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18.09.2024 13:21 Ответить
Браво, костюм надів, не в камуфляжній піжамі
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18.09.2024 13:22 Ответить
геть не вумний, таке віслюку не зайде, бо усі повинні бути як найзечмошніший.
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18.09.2024 13:40 Ответить
Значить напрошується на відставку.Андрій Борисович не любить,коли порушують дресс-код,який він запровадив для всіх зелених дегенератів).
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18.09.2024 16:09 Ответить
і сказала мама ріма папі сані, от бачиш яку клопу ми з тобою намайстрували?
і не робить нічого, і тупий як калоша, але сибіг тасує...
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18.09.2024 13:31 Ответить
Сбігу з двома метрами росту...
Недипломатичними...
Треба зразу до путіна...
Привести...

Що б з висоти...
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18.09.2024 13:42 Ответить
кандідат посолкою в Бірму...
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18.09.2024 13:42 Ответить
Останні сусіди с ким не побили горшки. Пару візитів - і все буде добре.
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18.09.2024 13:59 Ответить
Это он прошлого министра съел?
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18.09.2024 20:40 Ответить
 
 