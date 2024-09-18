Сибіга прибув із візитом до Румунії: Обговорив з Одобеску допомогу Україні. ФОТОрепортаж
Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав своє перше закордонне турне та прибув з візитом до Румунії. У Бухаресті він зустрівся з румунською колегою Лумініцею Одобеску.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
Сибіга розповів, що вони обговорили енергетичну стійкість, Чорноморську безпеку, військову допомогу.
"Під час першого візиту до Румунії зустрівся з Одобеску, щоб підтвердити наші стратегічні та добросусідські відносини. Вдячні Румунії за непохитну підтримку з самого початку російської повномасштабної агресії. Ми дякуємо Бухаресту за підтримку нашого вступу до ЄС і НАТО", - наголосив він.
Очільник українського МЗС подякував країні за румунську систему Patriot.
"Продовжуємо спільну роботу над просуванням Формули миру. Домовилися про взаємну повагу та найкращі європейські стандарти в захисті національних меншин обох країн", - додав він.
Глава МЗС Румунії Одобеску зазначила, що підтвердила підтримку України з боку Румунії на тлі російської агресії та готовність країни підтримувати Україну на шляху до членства у ЄС.
"Румунія зберігає прагнення далі розвивати наше двостороннє стратегічне партнерство в інтересах наших громадян та задля захисту прав людей, що належать до нацменшин обох наших країн", - резюмувала вона.
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недовгий вік...
і не робить нічого, і тупий як калоша, але сибіг тасує...
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