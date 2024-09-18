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Сибіга прибув із візитом до Румунії: Обговорив з Одобеску допомогу Україні. ФОТОрепортаж

Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розпочав своє перше закордонне турне та прибув з візитом до Румунії. У Бухаресті він зустрівся з румунською колегою Лумініцею Одобеску.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга розповів, що вони обговорили енергетичну стійкість, Чорноморську безпеку, військову допомогу.

"Під час першого візиту до Румунії зустрівся з Одобеску, щоб підтвердити наші стратегічні та добросусідські відносини. Вдячні Румунії за непохитну підтримку з самого початку російської повномасштабної агресії. Ми дякуємо Бухаресту за підтримку нашого вступу до ЄС і НАТО", - наголосив він. 

Очільник українського МЗС подякував країні за румунську систему Patriot.

Сибіга приїхав зі своїм першим візитом до Румунії
Сибіга приїхав зі своїм першим візитом до Румунії

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"Продовжуємо спільну роботу над просуванням Формули миру. Домовилися про взаємну повагу та найкращі європейські стандарти в захисті національних меншин обох країн", - додав він.

Глава МЗС Румунії Одобеску зазначила, що підтвердила підтримку України з боку Румунії на тлі російської агресії та готовність країни підтримувати Україну на шляху до членства у ЄС.

Сибіга приїхав зі своїм першим візитом до Румунії

Сибіга приїхав зі своїм першим візитом до Румунії

"Румунія зберігає прагнення далі розвивати наше двостороннє стратегічне партнерство в інтересах наших громадян та задля захисту прав людей, що належать до нацменшин обох наших країн", - резюмувала вона.

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Автор: 

Румунія (1162) Сибіга Андрій (416)


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Топ коментарі
+6
Браво, костюм надів, не в камуфляжній піжамі
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18.09.2024 13:22
+2
Походу Румунія наш найнадійніший партнер в Центральній Європі. Хоча б не звіздять як поляки.
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18.09.2024 13:25
+1
крупненька така сибіга - буба не любить крупних, ревнує...
недовгий вік...
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18.09.2024 13:21
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18.09.2024 13:18 Відповісти
Походу Румунія наш найнадійніший партнер в Центральній Європі. Хоча б не звіздять як поляки.
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18.09.2024 13:25 Відповісти
крупненька така сибіга - буба не любить крупних, ревнує...
недовгий вік...
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18.09.2024 13:21 Відповісти
Браво, костюм надів, не в камуфляжній піжамі
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18.09.2024 13:22 Відповісти
геть не вумний, таке віслюку не зайде, бо усі повинні бути як найзечмошніший.
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18.09.2024 13:40 Відповісти
Значить напрошується на відставку.Андрій Борисович не любить,коли порушують дресс-код,який він запровадив для всіх зелених дегенератів).
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18.09.2024 16:09 Відповісти
і сказала мама ріма папі сані, от бачиш яку клопу ми з тобою намайстрували?
і не робить нічого, і тупий як калоша, але сибіг тасує...
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18.09.2024 13:31 Відповісти
Сбігу з двома метрами росту...
Недипломатичними...
Треба зразу до путіна...
Привести...

Що б з висоти...
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18.09.2024 13:42 Відповісти
кандідат посолкою в Бірму...
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18.09.2024 13:42 Відповісти
Останні сусіди с ким не побили горшки. Пару візитів - і все буде добре.
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18.09.2024 13:59 Відповісти
Это он прошлого министра съел?
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18.09.2024 20:40 Відповісти
 
 