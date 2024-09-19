Зеленский отметил украинских паралимпийцев и их тренеров государственными наградами. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский встретился с участниками национальной паралимпийской сборной команды Украины - чемпионами и призерами ХVIІ летних Паралимпийских игр в Париже.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.





Президент отметил паралимпийцев и их тренеров государственными наградами, а также присвоил почетные звания.







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В этом году наша команда уже в восьмой раз была представлена на Паралимпийских играх. 138 спортсменов приняли участие в соревнованиях по 17 видам спорта. В целом паралимпийцы завоевали 82 медали: 22 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовые. Они заняли седьмое место в общем зачете и пятое - по количеству наград.

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