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Зеленский отметил украинских паралимпийцев и их тренеров государственными наградами. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский встретился с участниками национальной паралимпийской сборной команды Украины - чемпионами и призерами ХVIІ летних Паралимпийских игр в Париже.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський зустрівся з паралімпійцями
Зеленський зустрівся з паралімпійцями

Президент отметил паралимпийцев и их тренеров государственными наградами, а также присвоил почетные звания.

Зеленський нагородив призерів Паралімпіади
Зеленський нагородив призерів Паралімпіади
Зеленський нагородив призерів Паралімпіади

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Зеленський нагородив призерів Паралімпіади
Зеленський нагородив призерів Паралімпіади
Зеленський нагородив призерів Паралімпіади
Зеленський нагородив призерів Паралімпіади
Зеленський нагородив призерів Паралімпіади
Зеленський нагородив призерів Паралімпіади

В этом году наша команда уже в восьмой раз была представлена на Паралимпийских играх. 138 спортсменов приняли участие в соревнованиях по 17 видам спорта. В целом паралимпийцы завоевали 82 медали: 22 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовые. Они заняли седьмое место в общем зачете и пятое - по количеству наград.

Зеленський зустрівся з призерами Паралімпіади

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Автор: 

Зеленский Владимир (20452) награда (1800) Паралимпиада (269)


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19.09.2024 20:17 Ответить
 
 