Зеленский отметил украинских паралимпийцев и их тренеров государственными наградами. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский встретился с участниками национальной паралимпийской сборной команды Украины - чемпионами и призерами ХVIІ летних Паралимпийских игр в Париже.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент отметил паралимпийцев и их тренеров государственными наградами, а также присвоил почетные звания.
В этом году наша команда уже в восьмой раз была представлена на Паралимпийских играх. 138 спортсменов приняли участие в соревнованиях по 17 видам спорта. В целом паралимпийцы завоевали 82 медали: 22 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовые. Они заняли седьмое место в общем зачете и пятое - по количеству наград.
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Сергій Малецький
показать весь комментарий19.09.2024 20:17 Ответить Мне нравится 1
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