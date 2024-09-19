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Зеленський відзначив українських паралімпійців та їхніх тренерів державними нагородами. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський зустрівся з учасниками національної паралімпійської збірної команди України – чемпіонами та призерами ХVIІ літніх Паралімпійських ігор у Парижі. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зустрівся з паралімпійцями
Зеленський зустрівся з паралімпійцями

Президент відзначив паралімпійців та їхніх тренерів державними нагородами, а також присвоїв почесні звання.

Зеленський нагородив призерів Паралімпіади
Зеленський нагородив призерів Паралімпіади
Зеленський нагородив призерів Паралімпіади

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Паралімпіаді-2024 в Парижі Україну представлять 140 спортсменів


Зеленський нагородив призерів Паралімпіади
Зеленський нагородив призерів Паралімпіади
Зеленський нагородив призерів Паралімпіади
Зеленський нагородив призерів Паралімпіади
Зеленський нагородив призерів Паралімпіади
Зеленський нагородив призерів Паралімпіади

Цього року наша команда вже увосьме була представлена на Паралімпійських іграх. 138 спортсменів узяли участь у змаганнях із 17 видів спорту. Загалом паралімпійці здобули 82 медалі: 22 золотих, 28 срібних і 32 бронзові. Вони посіли сьоме місце в загальному заліку і п’яте – за кількістю нагород.

Зеленський зустрівся з призерами Паралімпіади

Читайте: Збірна України посіла 7 місце у медальному заліку Паралімпіади-2024, здобувши 82 нагороди

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) нагорода (1262) Паралімпіада (184)


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19.09.2024 20:17 Відповісти
 
 