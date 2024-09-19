Зеленський відзначив українських паралімпійців та їхніх тренерів державними нагородами. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський зустрівся з учасниками національної паралімпійської збірної команди України – чемпіонами та призерами ХVIІ літніх Паралімпійських ігор у Парижі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.





Президент відзначив паралімпійців та їхніх тренерів державними нагородами, а також присвоїв почесні звання.







Читайте на "Цензор.НЕТ": На Паралімпіаді-2024 в Парижі Україну представлять 140 спортсменів















Цього року наша команда вже увосьме була представлена на Паралімпійських іграх. 138 спортсменів узяли участь у змаганнях із 17 видів спорту. Загалом паралімпійці здобули 82 медалі: 22 золотих, 28 срібних і 32 бронзові. Вони посіли сьоме місце в загальному заліку і п’яте – за кількістю нагород.

Читайте: Збірна України посіла 7 місце у медальному заліку Паралімпіади-2024, здобувши 82 нагороди