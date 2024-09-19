Зеленський відзначив українських паралімпійців та їхніх тренерів державними нагородами. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський зустрівся з учасниками національної паралімпійської збірної команди України – чемпіонами та призерами ХVIІ літніх Паралімпійських ігор у Парижі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент відзначив паралімпійців та їхніх тренерів державними нагородами, а також присвоїв почесні звання.
Цього року наша команда вже увосьме була представлена на Паралімпійських іграх. 138 спортсменів узяли участь у змаганнях із 17 видів спорту. Загалом паралімпійці здобули 82 медалі: 22 золотих, 28 срібних і 32 бронзові. Вони посіли сьоме місце в загальному заліку і п’яте – за кількістю нагород.
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Сергій Малецький
показати весь коментар19.09.2024 20:17 Відповісти Мені подобається 1
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