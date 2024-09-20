Вездеход-амфибия "ТАХА" допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ вездеход-амфибию "ТАХА", который разработан украинскими инженерами.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Характеристики "ТАХИ"

Отмечается, что вездеход способен работать на любой местности - болотах, плавнях, глубоком снегу, и даже во время выезда из воды на лед.

Благодаря своим небольшим габаритам и возможности разворачиваться на месте вездеход эффективно маневрирует в ограниченном пространстве.

Кроме того, "ТАХА" преодолевает препятствия высотой более 1 метра, а давление на поверхность, которое создают его широкие шины, меньше давления человеческой ноги. Это позволяет двигаться по сыпучим и нестабильным грунтам.

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Вездеход используется на фронте для эвакуации

"Транспортное средство может перевозить до 1 тонны груза или до 10 пассажиров. Скорость на суше достигает 40 км/ч, а на воде - до 6 км/ч. Вездеход имеет несколько топливных баков и способен работать на одной заправке более двух суток", - рассказали в Минобороны.

"ТАХА" уже используется на фронте для эвакуации, перевозки боеприпасов и продуктов питания в сложных условиях рельефа местности, где другие виды военной техники не могут справиться.

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