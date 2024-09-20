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Вездеход-амфибия "ТАХА" допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ вездеход-амфибию "ТАХА", который разработан украинскими инженерами.

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Характеристики "ТАХИ"

Отмечается, что вездеход способен работать на любой местности - болотах, плавнях, глубоком снегу, и даже во время выезда из воды на лед.

Благодаря своим небольшим габаритам и возможности разворачиваться на месте вездеход эффективно маневрирует в ограниченном пространстве.

Україна допустила до експлуатації у ЗСУ всюдихід-амфібію "ТАХА"

Кроме того, "ТАХА" преодолевает препятствия высотой более 1 метра, а давление на поверхность, которое создают его широкие шины, меньше давления человеческой ноги. Это позволяет двигаться по сыпучим и нестабильным грунтам.

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Вездеход используется на фронте для эвакуации

"Транспортное средство может перевозить до 1 тонны груза или до 10 пассажиров. Скорость на суше достигает 40 км/ч, а на воде - до 6 км/ч. Вездеход имеет несколько топливных баков и способен работать на одной заправке более двух суток", - рассказали в Минобороны.

"ТАХА" уже используется на фронте для эвакуации, перевозки боеприпасов и продуктов питания в сложных условиях рельефа местности, где другие виды военной техники не могут справиться.

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Автор: 

Минобороны (9357) техника (1737) ВСУ (6614)


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Топ комментарии
+3
Щось ніде не зазначено, що він броньований. Скоріш за все просто транспорт
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20.09.2024 13:03
+3
Бронетранспортер це броньована машина. А це всюдихід амфібія. Прокачана версія всюдихода Sherp , який виробляється в Україні з 2012 року. Репер Каньє Вест дарує такі машинки своїм друзям і знімає в кліпах.
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20.09.2024 13:04
+2
Это не танк, а бронетранспортер. Вот когда на пузе болото проползешь и речку переплывешь и потом в бой, тогда поймешь для чего эта машина.
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20.09.2024 12:44
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а пушки нема
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20.09.2024 12:41 Ответить
Это не танк, а бронетранспортер. Вот когда на пузе болото проползешь и речку переплывешь и потом в бой, тогда поймешь для чего эта машина.
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20.09.2024 12:44 Ответить
Щось ніде не зазначено, що він броньований. Скоріш за все просто транспорт
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20.09.2024 13:03 Ответить
Абсолютно верно. Назовем его просто транспортер. Я же сказал что это не танк. Что непонятного? И повторюсь: Это не танк, а бронетранспортер. Вот когда на пузе болото проползешь и речку переплывешь и потом в бой, тогда поймешь для чего эта машина.

Защита от пулевых попаданий у него есть.
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20.09.2024 13:33 Ответить
Бронетранспортер це броньована машина. А це всюдихід амфібія. Прокачана версія всюдихода Sherp , який виробляється в Україні з 2012 року. Репер Каньє Вест дарує такі машинки своїм друзям і знімає в кліпах.
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20.09.2024 13:04 Ответить
Що цікаво, в Києві ще в 2020 році розробили для МЧСників снігоболотохід "Богун". Випускали теж в Києві. Так от щось він підозріло схожий на цей, тільки пофарбований у червоний. Щоб потім не виявилось, що підприємство віджали, зробили ребрендінг й видають за зелене досягнення..
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20.09.2024 13:07 Ответить
Да ради Бога. Лишь бы эта машина спасала здоровье и жизнь наших защитников.
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20.09.2024 13:36 Ответить
На "Богуні" ще Рєзніков катався, будучи міністром.

Основа схожа, а кабіну можна будь-яку "зліпити".
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09.10.2024 16:07 Ответить
так цеж шерп. створений, до речі, якимось кацапом. не без допомоги українців в Києві. в принципі штука не погана. але ж колеса... їм же на війні буде зовсім погано.
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20.09.2024 13:10 Ответить
Ну, у всюдихода повинні бути такі колеса.На маленьких катках він далеко не поїде.
Ну, і там є активна підкачка - може пару кульових і протримає до майстерні
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20.09.2024 13:38 Ответить
кульові може й витримає, а шрапнель від міни? чи удар фпв. я до того, шо ті колеса дуже не дешеві, і їх великого постачання явно не буде.
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20.09.2024 14:58 Ответить
У машини дуже специфічне призначення - тишком-нишком їздити по болотах і хащах, а не ідучи першим ешелоном в атаку.

Ось наприклад, дивіться, оце фото з Конотопу.



Цей кут будівлі ви можете побачити на ось цьому загальному фото (зліва-знизу)



Бачите, за місто суцільні озера-болота-хащі.

Як там можуть працювати мобільні антишахедні ППО загони?

Цей автомобіль "ТАХА" - є відповідь на це питання.
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20.09.2024 15:57 Ответить
Такі,краще для фронту чим краз,маз,заз,уаз,газ,зіл,камаз,урал...Для тилових перевезень ЗСУ гарна машина
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20.09.2024 13:43 Ответить
Так это тоже кацапска,посмотри шерп,они уже лет десять на катаются
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22.09.2024 21:15 Ответить
 
 