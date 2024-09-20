Всюдихід-амфібію "ТАХА" допущено до експлуатації у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ всюдихід-амфібію "ТАХА", який розроблений українськими інженерами.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, передає Цензор.НЕТ.

Характеристики "ТАХИ"

Зазначається, що всюдихід здатний працювати на будь-якій місцевості - болотах, плавнях, глибокому снігу, та навіть під час виїзду з води на кригу.

Завдяки своїм невеликим габаритам і можливості розвертатися на місці всюдихід ефективно маневрує в обмеженому просторі.

Окрім того, "ТАХА" долає перешкоди заввишки понад 1 метр, а тиск на поверхню, який створюють його широкі шини, менший за тиск людської ноги. Це дозволяє рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах.

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Всюдихід використовується на фронті для евакуації

"Транспортний засіб може перевозити до 1 тонни вантажу або до 10 пасажирів. Швидкість на суходолі досягає 40 км/год, а на воді - до 6 км/год. Всюдихід має декілька паливних баків і здатен працювати на одній заправці понад дві доби", - розповіли в Міноборони.

"ТАХА" вже використовується на фронті для евакуації, перевезення боєприпасів і продуктів харчування у складних умовах рельєфу місцевості, де інші види військової техніки не можуть впоратися.

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