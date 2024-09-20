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Всюдихід-амфібію "ТАХА" допущено до експлуатації у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ всюдихід-амфібію "ТАХА", який розроблений українськими інженерами.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, передає Цензор.НЕТ. 

Характеристики "ТАХИ" 

Зазначається, що всюдихід здатний працювати на будь-якій місцевості - болотах, плавнях, глибокому снігу, та навіть під час виїзду з води на кригу.

Завдяки своїм невеликим габаритам і можливості розвертатися на місці всюдихід ефективно маневрує в обмеженому просторі.

Україна допустила до експлуатації у ЗСУ всюдихід-амфібію "ТАХА"

Окрім того, "ТАХА" долає перешкоди заввишки понад 1 метр, а тиск на поверхню, який створюють його широкі шини, менший за тиск людської ноги. Це дозволяє рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах.

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Всюдихід використовується на фронті для евакуації

"Транспортний засіб може перевозити до 1 тонни вантажу або до 10 пасажирів. Швидкість на суходолі досягає 40 км/год, а на воді - до 6 км/год. Всюдихід має декілька паливних баків і здатен працювати на одній заправці понад дві доби", - розповіли в Міноборони. 

"ТАХА" вже використовується на фронті для евакуації, перевезення боєприпасів і продуктів харчування у складних умовах рельєфу місцевості, де інші види військової техніки не можуть впоратися.

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Автор: 

Міноборони (7401) техніка (1829) ЗСУ (7572)


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Топ коментарі
+3
Щось ніде не зазначено, що він броньований. Скоріш за все просто транспорт
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20.09.2024 13:03
+3
Бронетранспортер це броньована машина. А це всюдихід амфібія. Прокачана версія всюдихода Sherp , який виробляється в Україні з 2012 року. Репер Каньє Вест дарує такі машинки своїм друзям і знімає в кліпах.
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20.09.2024 13:04
+2
Это не танк, а бронетранспортер. Вот когда на пузе болото проползешь и речку переплывешь и потом в бой, тогда поймешь для чего эта машина.
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20.09.2024 12:44
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а пушки нема
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20.09.2024 12:41 Відповісти
Это не танк, а бронетранспортер. Вот когда на пузе болото проползешь и речку переплывешь и потом в бой, тогда поймешь для чего эта машина.
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20.09.2024 12:44 Відповісти
Щось ніде не зазначено, що він броньований. Скоріш за все просто транспорт
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20.09.2024 13:03 Відповісти
Абсолютно верно. Назовем его просто транспортер. Я же сказал что это не танк. Что непонятного? И повторюсь: Это не танк, а бронетранспортер. Вот когда на пузе болото проползешь и речку переплывешь и потом в бой, тогда поймешь для чего эта машина.

Защита от пулевых попаданий у него есть.
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20.09.2024 13:33 Відповісти
Бронетранспортер це броньована машина. А це всюдихід амфібія. Прокачана версія всюдихода Sherp , який виробляється в Україні з 2012 року. Репер Каньє Вест дарує такі машинки своїм друзям і знімає в кліпах.
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20.09.2024 13:04 Відповісти
Що цікаво, в Києві ще в 2020 році розробили для МЧСників снігоболотохід "Богун". Випускали теж в Києві. Так от щось він підозріло схожий на цей, тільки пофарбований у червоний. Щоб потім не виявилось, що підприємство віджали, зробили ребрендінг й видають за зелене досягнення..
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20.09.2024 13:07 Відповісти
Да ради Бога. Лишь бы эта машина спасала здоровье и жизнь наших защитников.
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20.09.2024 13:36 Відповісти
На "Богуні" ще Рєзніков катався, будучи міністром.

Основа схожа, а кабіну можна будь-яку "зліпити".
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09.10.2024 16:07 Відповісти
так цеж шерп. створений, до речі, якимось кацапом. не без допомоги українців в Києві. в принципі штука не погана. але ж колеса... їм же на війні буде зовсім погано.
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20.09.2024 13:10 Відповісти
Ну, у всюдихода повинні бути такі колеса.На маленьких катках він далеко не поїде.
Ну, і там є активна підкачка - може пару кульових і протримає до майстерні
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20.09.2024 13:38 Відповісти
кульові може й витримає, а шрапнель від міни? чи удар фпв. я до того, шо ті колеса дуже не дешеві, і їх великого постачання явно не буде.
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20.09.2024 14:58 Відповісти
У машини дуже специфічне призначення - тишком-нишком їздити по болотах і хащах, а не ідучи першим ешелоном в атаку.

Ось наприклад, дивіться, оце фото з Конотопу.



Цей кут будівлі ви можете побачити на ось цьому загальному фото (зліва-знизу)



Бачите, за місто суцільні озера-болота-хащі.

Як там можуть працювати мобільні антишахедні ППО загони?

Цей автомобіль "ТАХА" - є відповідь на це питання.
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20.09.2024 15:57 Відповісти
Такі,краще для фронту чим краз,маз,заз,уаз,газ,зіл,камаз,урал...Для тилових перевезень ЗСУ гарна машина
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20.09.2024 13:43 Відповісти
Так это тоже кацапска,посмотри шерп,они уже лет десять на катаются
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22.09.2024 21:15 Відповісти
 
 