Всюдихід-амфібію "ТАХА" допущено до експлуатації у ЗСУ, - Міноборони. ФОТО
Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ всюдихід-амфібію "ТАХА", який розроблений українськими інженерами.
Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства, передає Цензор.НЕТ.
Характеристики "ТАХИ"
Зазначається, що всюдихід здатний працювати на будь-якій місцевості - болотах, плавнях, глибокому снігу, та навіть під час виїзду з води на кригу.
Завдяки своїм невеликим габаритам і можливості розвертатися на місці всюдихід ефективно маневрує в обмеженому просторі.
Окрім того, "ТАХА" долає перешкоди заввишки понад 1 метр, а тиск на поверхню, який створюють його широкі шини, менший за тиск людської ноги. Це дозволяє рухатися по сипучих і нестабільних ґрунтах.
Всюдихід використовується на фронті для евакуації
"Транспортний засіб може перевозити до 1 тонни вантажу або до 10 пасажирів. Швидкість на суходолі досягає 40 км/год, а на воді - до 6 км/год. Всюдихід має декілька паливних баків і здатен працювати на одній заправці понад дві доби", - розповіли в Міноборони.
"ТАХА" вже використовується на фронті для евакуації, перевезення боєприпасів і продуктів харчування у складних умовах рельєфу місцевості, де інші види військової техніки не можуть впоратися.
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Защита от пулевых попаданий у него есть.
Основа схожа, а кабіну можна будь-яку "зліпити".
Ну, і там є активна підкачка - може пару кульових і протримає до майстерні
Ось наприклад, дивіться, оце фото з Конотопу.
Цей кут будівлі ви можете побачити на ось цьому загальному фото (зліва-знизу)
Бачите, за місто суцільні озера-болота-хащі.
Як там можуть працювати мобільні антишахедні ППО загони?
Цей автомобіль "ТАХА" - є відповідь на це питання.