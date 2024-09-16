Канадський бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP допущено до експлуатації у військах, - Міноборони. ФОТО

Парк бронеавтомобілів українського війська поповнився ще одним зразком бронетехніки, створеним за технологією MRAP. В Міноборони кодифікували та допустили до експлуатації у військах бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP виробництва Канади.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Що таке бронемашини MRAP

Бронемашини MRAP (від англ. MRAP, Mine Resistant Ambush Protected - захист проти мін і засідок) мають V-подібну форму днища для розсіювання енергії вибуху та спеціальні амортизуючі крісла. Конструктивно складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів: коліс, шасі, двигуна. Останні вбирають на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність житлового модуля.

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Бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP

Бронеавтомобіль Roshel Senator сконструйовано на шасі американського важкого пікапу Ford F-550. Початково машина призначалась для потреб поліції.

Для потреб українського війська модель удосконалили. Roshel Senator MRAP отримав броню, що здатна захистити екіпаж та десант від куль, випущених зі стрілецької зброї, та уламків. А також особливу V-подібну форму днища, яке розсіює енергію вибуху міни чи іншого вибухового пристрою, еквівалентного 6 кг тротилу. Крім цього, канадська бронеавтівка отримала посилену ходову частину, механізм повного приводу, та 6,7-літровий "всеїдний" турбодизель потужністю понад 300 кінських сил. У комплектації для фронту машина також обов’язково має лебідку та "нічне" світло.

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Як зазначили в Міноборони, від початку широкомасштабного вторгнення кодифіковано і допущено до експлуатації у військах понад 20 бронеавтомобілів класу MRAP.