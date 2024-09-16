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Канадський бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP допущено до експлуатації у військах, - Міноборони. ФОТО

Парк бронеавтомобілів українського війська поповнився ще одним зразком бронетехніки, створеним за технологією MRAP. В Міноборони кодифікували та допустили до експлуатації у військах бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP виробництва Канади.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Що таке бронемашини MRAP

Бронемашини MRAP (від англ. MRAP, Mine Resistant Ambush Protected - захист проти мін і засідок) мають V-подібну форму днища для розсіювання енергії вибуху та спеціальні амортизуючі крісла. Конструктивно складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів: коліс, шасі, двигуна. Останні вбирають на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність житлового модуля.

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Бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP

Бронеавтомобіль Roshel Senator сконструйовано на шасі американського важкого пікапу Ford F-550. Початково машина призначалась для потреб поліції.

Канадський бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP

Для потреб українського війська модель удосконалили. Roshel Senator MRAP отримав броню, що здатна захистити екіпаж та десант від куль, випущених зі стрілецької зброї, та уламків. А також особливу V-подібну форму днища, яке розсіює енергію вибуху міни чи іншого вибухового пристрою, еквівалентного 6 кг тротилу. Крім цього, канадська бронеавтівка отримала посилену ходову частину, механізм повного приводу, та 6,7-літровий "всеїдний" турбодизель потужністю понад 300 кінських сил. У комплектації для фронту машина також обов’язково має лебідку та "нічне" світло.

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Як зазначили в Міноборони, від початку широкомасштабного вторгнення кодифіковано і допущено до експлуатації у військах понад 20 бронеавтомобілів класу MRAP.

Автор: 

Канада (2206) Міноборони (7409) техніка (1834)


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Топ коментарі
+11
Оце так поспішили у МО. Ці МРАПи вже 2 роки воюють на фронті і тепер, нарешті, допущені.
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16.09.2024 17:45
+9
вже майже півтори тисячі одиниць поставлено, а МО нарешті роздуплились.
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16.09.2024 17:53
+6
перші поставки у вересні 22-го були у поліцейському варіанті.Вже через рік версія MRAP успішно пройшла серію випробувань, балістичні та вибухові випробування проводила сертифікована НАТО незалежна лабораторія США. У грудні 2023-го року канадська компанія Roshel передала Україні вже 1000-ий броньований автомобіль сімейства Senator. Питання: що рік робили у МО???
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16.09.2024 18:25
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Оце так поспішили у МО. Ці МРАПи вже 2 роки воюють на фронті і тепер, нарешті, допущені.
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16.09.2024 17:45 Відповісти
"допускателей" на фронт, МРАП гарний, Канада погане не виробляє
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16.09.2024 17:51 Відповісти
вже майже півтори тисячі одиниць поставлено, а МО нарешті роздуплились.
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16.09.2024 17:53 Відповісти
Может они были без MRAP. Вариант с защитой от мин представили только в этом году.
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16.09.2024 18:02 Відповісти
перші поставки у вересні 22-го були у поліцейському варіанті.Вже через рік версія MRAP успішно пройшла серію випробувань, балістичні та вибухові випробування проводила сертифікована НАТО незалежна лабораторія США. У грудні 2023-го року канадська компанія Roshel передала Україні вже 1000-ий броньований автомобіль сімейства Senator. Питання: що рік робили у МО???
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16.09.2024 18:25 Відповісти
з тепе з за спини балалайка стирчить. Запхай її поглибше, бо зразу кидається у вічі.
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16.09.2024 18:41 Відповісти
Як що? Гроші на допуск освоювали. Гроші - це наше все. Навіть на гівні будуть збогачуватись.
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16.09.2024 21:02 Відповісти
Кстати амортизирующие кресла это индийская подделка котораюя не соответствует никаким нормам!
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16.09.2024 21:18 Відповісти
вадік, дуже далекоглядно будо зареєструвати прямо зараз другий акаунт. Думаєш модератор тіпа не зрозуміє?
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16.09.2024 21:25 Відповісти
Я в курсе !
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16.09.2024 21:47 Відповісти
Roshel виробляє 270 таких мрапів на нісяць, треба частину цивільних пікапів на ЛБЗ замінити цими мрапами. Підрозділи дронщиків в першу чергу.
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16.09.2024 17:58 Відповісти
Вы себе представляете это качество!?
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16.09.2024 18:01 Відповісти
з оріхівського напрямку пишете, прямо з Senator'а?
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16.09.2024 18:28 Відповісти
Рошель откатывает такие суммы что солдат можно в золотые бронежелеты одеть!
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16.09.2024 18:00 Відповісти
Не смеши, орк. Эта МРАП на порядок лучше любого бронеавтомобиля твоей Московии. Тигр и рядом не валялся.
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16.09.2024 19:48 Відповісти
Очень смешно будет когда Ш будет давать признательные показания!
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16.09.2024 19:54 Відповісти
Признательные показания в чем? Сенаторы - отличие броневики, прекрасно показавшие себя на фронте. А то, что при их помощи твоя гадское племя уничтожают - ну так это дело богоугодное - орков ***********.
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16.09.2024 20:00 Відповісти
Т е то что с каждого откат %%% тебя не парит?
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16.09.2024 20:02 Відповісти
Абсолютно - нам поставляют эти Бронеавтомобили безоплатно, никаких откатов мы никому не даем - пусть там разбираются у себя сами.
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16.09.2024 20:12 Відповісти
Да чехи закупили дешево ( по реальной цене) а вот потом самое интересное. Скоро узнаешь если любопытно
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16.09.2024 20:54 Відповісти
Шимонову подяка за його громадянську позицію і підтримку.
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16.09.2024 18:00 Відповісти
Скоро на суде Шимонов расскажет сколько откатил и кому! Хотя в канадской прессе уже написали кому!
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16.09.2024 18:04 Відповісти
ну давай вже посилання, не тягни.
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16.09.2024 18:30 Відповісти
Какой надо быть мразью чтобы обворовывать солдат!
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16.09.2024 21:03 Відповісти
Шайка негодяев обворовывает бюджет МО а вы покрываете!
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16.09.2024 21:14 Відповісти
у тебе матрьошки з туєса випадають. Не треба тут смітити, ти додаєш роботи модератору, і за твоє сміття він може тебе забанти.
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16.09.2024 21:14 Відповісти
Ревную. Шимонов сколько сейчас платит
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16.09.2024 21:45 Відповісти
Блін.. -я прочитав - Рошен Скеатор...
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16.09.2024 18:03 Відповісти
..я так понимаю, нужно было пройти пересертификацию в ДАІ.. серьезное дело..
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16.09.2024 20:00 Відповісти
 
 