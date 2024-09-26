На Прикарпатье ликвидировали пожар на энергообъекте, возникший в результате российской атаки. ФОТОрепортаж

Враг ночью 26 сентября в очередной раз нанес удары по объекту критической инфраструктуры Ивано-Франковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Ивано-Франковской области.

В результате российской атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

"В результате происшествия погибших и травмированных нет", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в результате ночной атаки российских беспилотников в Ивано-Франковской громаде зафиксированы повреждения электросетей.

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