На Прикарпатті ліквідували пожежу на енергооб’єкті, яка виникла внаслідок російської атаки. ФОТОрепортаж

Ворог вночі 26 вересня вкотре завдав ударів по об’єкту критичної інфраструктури Івано-Франківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Івано-Франківської області.

Внаслідок російської атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

"Внаслідок події загиблих і травмованих немає", - зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських безпілотників в Івано-Франківській громаді зафіксовані пошкодження електромереж.

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