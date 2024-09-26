На Прикарпатті ліквідували пожежу на енергооб’єкті, яка виникла внаслідок російської атаки. ФОТОрепортаж
Ворог вночі 26 вересня вкотре завдав ударів по об’єкту критичної інфраструктури Івано-Франківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Івано-Франківської області.
Внаслідок російської атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.
"Внаслідок події загиблих і травмованих немає", - зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки російських безпілотників в Івано-Франківській громаді зафіксовані пошкодження електромереж.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль