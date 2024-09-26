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На Прикарпатті ліквідували пожежу на енергооб’єкті, яка виникла внаслідок російської атаки. ФОТОрепортаж

Ворог вночі 26 вересня вкотре завдав ударів по об’єкту критичної інфраструктури Івано-Франківської області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС Івано-Франківської області.

Внаслідок російської атаки виникла пожежа,  яку оперативно ліквідували рятувальники.

"Внаслідок події загиблих і травмованих немає", - зазначили у ДСНС.

Нагадаємо,  внаслідок нічної атаки російських безпілотників в Івано-Франківській громаді зафіксовані пошкодження електромереж.

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Пожежа в Івано=Франківську
Пожежа в Івано=Франківську
Пожежа в Івано=Франківську
Пожежа в Івано=Франківську
Пожежа в Івано=Франківську
Пожежа в Івано=Франківську

Автор: 

обстріл (28657) ДСНС (5118) Івано-Франківська область (952)


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