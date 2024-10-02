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Последствия обстрелов Сумщины: 1 человек погиб, еще 3 - ранены. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 32 населенных пункта Сумской области.

Об этом сообщила полиция области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, в целом зафиксировано 78 ударов оккупантов по Сумской области.

В результате обстрелов погиб человек, еще трое получили ранения, повреждены 7 частных домов, 2 автомобиля, также произошло возгорание сухой растительности.

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Полицейские Сумщины документируют очередные российские преступления:

Наслідки обстрілів Сумщини за 1 жовтня
Наслідки обстрілів Сумщини за 1 жовтня
Наслідки обстрілів Сумщини за 1 жовтня
Наслідки обстрілів Сумщини за 1 жовтня
Наслідки обстрілів Сумщини за 1 жовтня

Напомним, ночью оккупанты ударили "шахедами" по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района.

Автор: 

обстрел (27405) Сумская область (3178)


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02.10.2024 13:08 Ответить
 
 