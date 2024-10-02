Последствия обстрелов Сумщины: 1 человек погиб, еще 3 - ранены. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 32 населенных пункта Сумской области.

Об этом сообщила полиция области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, в целом зафиксировано 78 ударов оккупантов по Сумской области.

В результате обстрелов погиб человек, еще трое получили ранения, повреждены 7 частных домов, 2 автомобиля, также произошло возгорание сухой растительности.

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Полицейские Сумщины документируют очередные российские преступления:











Напомним, ночью оккупанты ударили "шахедами" по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района.