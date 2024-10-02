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Наслідки обстрілів Сумщини: 1 людина загинула, ще 3 - поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли 32 населені пункти Сумської області.

Про це повідомила поліція області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, загалом зафіксовано 78 ударів окупантів по Сумщині. 

Унаслідок обстрілів загинула людина, ще троє дістали поранення, пошкоджено 7 приватних будинків, 2 автомобілі, також сталось займання сухої рослинності.

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Поліцейські Сумщини документують чергові російські злочини:

Наслідки обстрілів Сумщини за 1 жовтня
Наслідки обстрілів Сумщини за 1 жовтня
Наслідки обстрілів Сумщини за 1 жовтня
Наслідки обстрілів Сумщини за 1 жовтня
Наслідки обстрілів Сумщини за 1 жовтня

Нагадаємо, вночі окупанти вдарили "шахедами" по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинського району.

Автор: 

обстріл (28732) Сумська область (3736)


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02.10.2024 13:08 Відповісти
 
 