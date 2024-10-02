На Запорожье саперы ГСЧС уничтожили несдетонированную российскую ФАБ-500. ФОТО

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожили вражескую авиационную бомбу ФАБ-500, которая не взорвалась при падении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что 1 октября местный аграрий заявил в Службу спасения "101", что на территории его поля находится неизвестный взрывоопасный предмет.

На месте происшествия специалисты ГСЧС идентифицировали боеприпас как пятисоткилограммовую фугасную авиабомбу (ФАБ-500).

Саперы с помощью специализированной техники изъяли и транспортировали взрывоопасный предмет в специально подготовленное место и уничтожили с соблюдением правил безопасности.

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Напомним, 1 октября российские оккупанты ударили по жилым кварталам и объектам инфраструктуры в Запорожье.

В результате авиаудара россиян по Запорожью 1 октября погиб 1 человек. Ранения получили 32 человека.