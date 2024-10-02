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На Запорожье саперы ГСЧС уничтожили несдетонированную российскую ФАБ-500. ФОТО

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уничтожили вражескую авиационную бомбу ФАБ-500, которая не взорвалась при падении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что 1 октября местный аграрий заявил в Службу спасения "101", что на территории его поля находится неизвестный взрывоопасный предмет.

На месте происшествия специалисты ГСЧС идентифицировали боеприпас как пятисоткилограммовую фугасную авиабомбу (ФАБ-500).

Саперы с помощью специализированной техники изъяли и транспортировали взрывоопасный предмет в специально подготовленное место и уничтожили с соблюдением правил безопасности.

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На Запоріжжі сапери ДСНС знищили нездетоновану російську ФАБ-500


На Запоріжжі сапери ДСНС знищили нездетоновану російську ФАБ-500
На Запоріжжі сапери ДСНС знищили нездетоновану російську ФАБ-500

Напомним, 1 октября российские оккупанты ударили по жилым кварталам и объектам инфраструктуры в Запорожье.

В результате авиаудара россиян по Запорожью 1 октября погиб 1 человек. Ранения получили 32 человека.

Автор: 

Запорожская область (3130) ГСЧС (4988) ФАБ (24)


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Бронік і каска якось не дуже заспокоює на фоні тої болванки в 500 кг.
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02.10.2024 11:55 Ответить
В ТГ з'явилось відео "перше застосування вакуумної бомби ОДАБ-9000 у Вовчанську".
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02.10.2024 12:03 Ответить
 
 