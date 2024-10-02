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На Запоріжжі сапери ДСНС знищили нездетоновану російську ФАБ-500. ФОТО

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знищили ворожу авіаційну бомбу ФАБ-500, яка не вибухнула під час падіння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що 1 жовтня місцевий аграрій заявив у Службу порятунку "101", що на території його поля знаходиться невідомий вибухонебезпечний предмет.

На місці події фахівці ДСНС ідентифікували боєприпас як п'ятсоткілограмову фугасну авіабомбу (ФАБ-500).

Сапери за допомогою спеціалізованої техніки вилучили й транспортували вибухонебезпечний предмет до спеціально підготовленого місця та знищили з дотриманням правил безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти завдали авіаударів по Харкову та Куп’янщині: постраждали дві людини. ФОТОрепортаж

На Запоріжжі сапери ДСНС знищили нездетоновану російську ФАБ-500


На Запоріжжі сапери ДСНС знищили нездетоновану російську ФАБ-500
На Запоріжжі сапери ДСНС знищили нездетоновану російську ФАБ-500

Нагадаємо, 1 жовтня російські окупанти вдарили по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури у Запоріжжі.

Унаслідок авіаудару росіян по Запоріжжю 1 жовтня загинула 1 людина. Поранення дістали 32 особи.

Автор: 

Запорізька область (3654) ДСНС (5127) ФАБ (24)


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Бронік і каска якось не дуже заспокоює на фоні тої болванки в 500 кг.
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02.10.2024 11:55 Відповісти
В ТГ з'явилось відео "перше застосування вакуумної бомби ОДАБ-9000 у Вовчанську".
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02.10.2024 12:03 Відповісти
 
 