На Запоріжжі сапери ДСНС знищили нездетоновану російську ФАБ-500. ФОТО

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій знищили ворожу авіаційну бомбу ФАБ-500, яка не вибухнула під час падіння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що 1 жовтня місцевий аграрій заявив у Службу порятунку "101", що на території його поля знаходиться невідомий вибухонебезпечний предмет.

На місці події фахівці ДСНС ідентифікували боєприпас як п'ятсоткілограмову фугасну авіабомбу (ФАБ-500).

Сапери за допомогою спеціалізованої техніки вилучили й транспортували вибухонебезпечний предмет до спеціально підготовленого місця та знищили з дотриманням правил безпеки.

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Нагадаємо, 1 жовтня російські окупанти вдарили по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури у Запоріжжі.

Унаслідок авіаудару росіян по Запоріжжю 1 жовтня загинула 1 людина. Поранення дістали 32 особи.