Россияне в течение дня атаковали Днепровский и Никопольский районы: повреждены дома, предприятия и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска в течение дня 9 октября били по Днепровскому и Никопольскому районам Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Днепровский район
Днем было шумно в Днепровском районе. К счастью, в результате вражеской атаки люди не пострадали.
Никопольский район
По Никопольщине в течение дня агрессор целился артиллерией и fpv-дронами. Бил по Никополю, Червоногригорьевской, Мировской и Марганецкой громадах.
В результате атак повреждена инфраструктура. Повреждены промышленное и транспортное предприятия, четыре частных дома, полдесятка хозяйственных построек. Задело и линии электропередач.
Отмечается, что обошлось без погибших и раненых.
