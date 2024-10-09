Россияне в течение дня атаковали Днепровский и Никопольский районы: повреждены дома, предприятия и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска в течение дня 9 октября били по Днепровскому и Никопольскому районам Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Днепровский район

Днем было шумно в Днепровском районе. К счастью, в результате вражеской атаки люди не пострадали.

Никопольский район

По Никопольщине в течение дня агрессор целился артиллерией и fpv-дронами. Бил по Никополю, Червоногригорьевской, Мировской и Марганецкой громадах.

В результате атак повреждена инфраструктура. Повреждены промышленное и транспортное предприятия, четыре частных дома, полдесятка хозяйственных построек. Задело и линии электропередач.



Отмечается, что обошлось без погибших и раненых.

