Росіяни протягом дня атакували Дніпровський і Нікопольський райони: Пошкоджено будинки, підприємства та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Російські війська упродовж дня 9 жовтня били по Дніпровському та Нікопольському районах Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Дніпровський район
Вдень було гучно у Дніпровському районі. На щастя, в результаті ворожої атаки люди не постраждали.
Нікопольський район
По Нікопольщині протягом дня агресор цілив артилерією та fpv-дронами. Бив по Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській і Марганецькій громадах.
Унаслідок атак пошкоджено інфраструктуру. Понівечені промислове і транспортне підприємства, чотири приватні будинки, пів десятка господарських споруд. Зачепило й лінії електропередач.
Зазначається, що минулося без загиблих та поранених.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Владтмир Пометун
показати весь коментар09.10.2024 19:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль