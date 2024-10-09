Росіяни протягом дня атакували Дніпровський і Нікопольський райони: Пошкоджено будинки, підприємства та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Російські війська упродовж дня 9 жовтня били по Дніпровському та Нікопольському районах Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Дніпровський район

Вдень було гучно у Дніпровському районі. На щастя, в результаті ворожої атаки люди не постраждали.

Нікопольський район

По Нікопольщині протягом дня агресор цілив артилерією та fpv-дронами. Бив по Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській і Марганецькій громадах.

Унаслідок атак пошкоджено інфраструктуру. Понівечені промислове і транспортне підприємства, чотири приватні будинки, пів десятка господарських споруд. Зачепило й лінії електропередач.



Зазначається, що минулося без загиблих та поранених.

