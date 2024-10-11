Последствия атаки сил обороны по базе хранения "Шахедов" в Краснодарском крае РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Спутниковые снимки зафиксировали значительные поражения территории в результате атаки Сил обороны Украины на базу хранения БпЛА типа Shahed возле населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы".

На снимках со спутника Planet Labs, которые были сделаны 11 октября, видны последствия атаки беспилотников по складам недалеко от города Ейск.

На фото видны повреждения складских зданий, в частности разрушение крыши одного из них, и следы пожара.

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Напомним, 9 октября в Генштабе ВСУ заявили, что нанесли удар по складам возле Ейска силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины.

Цель - склады в поселке Октябрьское, которые по утверждению Генштаба, использовались для хранения дронов "Шахед".

В Генштабе сообщили, что там хранилось около 400 ударных дронов.

"По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 9 октября 2024 года, в двух регионах РФ были слышны взрывы. Местные власти заявляли о якобы работе ПВО.

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