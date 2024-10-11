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Новости Фото Война
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Последствия атаки сил обороны по базе хранения "Шахедов" в Краснодарском крае РФ. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Спутниковые снимки зафиксировали значительные поражения территории в результате атаки Сил обороны Украины на базу хранения БпЛА типа Shahed возле населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Схемы".

На снимках со спутника Planet Labs, которые были сделаны 11 октября, видны последствия атаки беспилотников по складам недалеко от города Ейск.

На фото видны повреждения складских зданий, в частности разрушение крыши одного из них, и следы пожара.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы ПВО сбили 29 ударных БпЛА, еще 31 локально потерян, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Атака на склад РФ з Шахедами під Єйськом 9 жовтня

Напомним, 9 октября в Генштабе ВСУ заявили, что нанесли удар по складам возле Ейска силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины и Службы безопасности Украины.

Цель - склады в поселке Октябрьское, которые по утверждению Генштаба, использовались для хранения дронов "Шахед".

В Генштабе сообщили, что там хранилось около 400 ударных дронов.

Супутникові знімки уражених російських складів з "Шахедами" під Єйськом

"По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 9 октября 2024 года, в двух регионах РФ были слышны взрывы. Местные власти заявляли о якобы работе ПВО.

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Автор: 

россия (96018) уничтожение (7156) Шахед (1120)


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Топ комментарии
+5
Такі удари треба наносити регулярно (як русня по нам сотню кожного дня пускає), тоді буде відчутний ефект.
А так - за пару днів компенсують втрачене.
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11.10.2024 16:24
+3
Якщо зменшиться кількість ударів шахедами ,то оце і будуть наслідки. Все інше гіпотези.
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11.10.2024 16:46
+2
Просвітіть.
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11.10.2024 16:54
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Такі удари треба наносити регулярно (як русня по нам сотню кожного дня пускає), тоді буде відчутний ефект.
А так - за пару днів компенсують втрачене.
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11.10.2024 16:24 Ответить
Спочатку поцікавтесь ціною "шахеда" і наших "Бобрів і шершнів"...
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11.10.2024 16:52 Ответить
Просвітіть.
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11.10.2024 16:54 Ответить
Ціна "бобра"-109 тис.вічно зелених,Ціна "шершня"-200тис.+...Ціна "шахеда"-20000-50000...зелених..ТТХ у "шахеда"кращі ...
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11.10.2024 17:02 Ответить
Якщо один "Бобер" знесе два-п'ять ішакєдів на зберіганні, вже в плюс виходить.
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11.10.2024 17:06 Ответить
1. Кацап-бидлоїд ціни виколупує з сраки хазяїна ботоферми.
2. Про ТТХ нахабно бреше. Бо ніхто ТТХ наших дронів ніхто не розголошує. Все, що відомо, на рівні слухів.
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11.10.2024 17:39 Ответить
Враховуючи, що сировину русня дуже дешево виколупує з власних надр, і працюють там за невеликі гроші, цілком можливо, що так.
Легковик новий коштує майже стільки ж, а він складніший за конструкцією.
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11.10.2024 17:43 Ответить
Ви помиляєтесь. Двигун "шахеда" бачили? Доволі складний агрегат. Тільки він повинен коштувати як недорогий автомобіль.
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11.10.2024 17:49 Ответить
Факт, що русню ціною не злякати. У них завжди гроші є.
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11.10.2024 17:51 Ответить
Ржу німагу - шахедна одноразова таратайка двотактна на чотири циліндри з карбюратором від пускача дорожча за автомобільний двигун (( Воістину "складний агрегат" (( Порахуй скільки коштують два китайських мопеди - це вартість двигуна від шахеда .
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11.10.2024 20:59 Ответить
Це якщо німецький двигун ставити? ціна буде від 10к. $. А там Іранська копія. Китайський, доприкладу, 1,5-2 тис $ І це роздрібна ціна в Україні
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12.10.2024 08:35 Ответить
"На рівні слухів "- бойова частина у балалайки здається 60 , а у бобра вдесятеро менше , щодо дальності , то подивися скільки часу той паскудний шахед крутиться над Україною , щодо ціни - капаська відома , а на наш судячи з вартості яєць для ЗСУ, теж від правди недалека ((
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11.10.2024 20:56 Ответить
вони ж не посилають 1 бобер проти 1 шахеда
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11.10.2024 23:10 Ответить
От тільки кацапських лайноїдів з Німеччини не вистачало! Лайноїде-кацапи, а чи відомо тобі, що половину артилерійських снарядів, якими стріляє по нам кацапня, вашому ***** постачає Жирна Свиня Ин з КНДР?
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11.10.2024 17:46 Ответить
Якщо зменшиться кількість ударів шахедами ,то оце і будуть наслідки. Все інше гіпотези.
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11.10.2024 16:46 Ответить
На жаль зараз такий час шоу і відосиків, що мухою на кшталт єгипетської акули можна півроку радувати населення, а вбивство слона(яке врятувало багато життів) навіть сфотографоване з космосу не викличе такого ажіотажу. А 99% подій взагалі не помічають, бо ніхто не зняв на камеру.
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11.10.2024 17:07 Ответить
Гарне влучання, но як діванний експерд можу констатувати якщо б попали в усі будівлі з новим дахом було взагалі супер.
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11.10.2024 18:43 Ответить
Феодосия
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11.10.2024 19:24 Ответить
 
 