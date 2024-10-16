За $15 тыс. взятки обещали решить земельный вопрос: на Ривненщине разоблачили главу громады и депутата. ФОТО

При процессуальном руководстве Ривненской областной прокуратуры председателю громады Варасского района, а также депутату одного из городских советов сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

По данным следствия, председатель общины обещал директору аграрного предприятия не инициировать на сессии местного совета вопрос о расторжении заключенных договоров аренды земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства, которыми пользовалась фирма. За это чиновник попросил 5000 долларов США.

Еще 10 000 долларов США директор предприятия предоставил депутату одного из городских советов, чтобы тот "решил" этот же вопрос с избранниками общины.

"Главе общины инкриминируется законченное покушение на получение неправомерной выгоды и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций местного самоуправления, а депутату городского совета - получение неправомерной выгоды для себя за оказание влияния на лиц, уполномоченных на выполнение функций местного самоуправления", - говорится в сообщении.

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Меры пресечения подозреваемым

Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения. Депутату - круглосуточный домашний арест, а главе громады - содержание под стражей с правом внесения 205 904 грн залога. Кроме того, решением суда глава общины отстранен от занимаемой должности.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что чиновник РТЦК в Черкасской области с сообщницей предлагали уклонистам за взятку получить отсрочку от призыва.