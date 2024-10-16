За $15 тис. хабаря обіцяли вирішити земельне питання: на Рівненщині викрили голову громади та депутата. ФОТО

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури голові громади Вараського району, а також депутату однієї із міських рад повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

За даними слідства, голова громади обіцяв директору аграрного підприємства не ініціювати на сесії місцевої ради питання щодо розірвання укладених договорів оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, якими користувалася фірма. За це посадовець попросив 5000 доларів США.

Ще 10 000 доларів США директор підприємства надав депутату однієї з міських рад, щоб той "вирішив" це ж питання з обранцями громади.

"Голові громади інкриміновано закінчений замах на одержання неправомірної вигоди та підбурення до надання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, а депутату міської ради - одержання неправомірної вигоди для себе за здійснення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

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Запобіжні заходи підозрюваним

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи. Депутату - цілодобовий домашній арешт, а голові громади - тримання під вартою із правом внесення 205 904 грн застави. Крім того, рішенням суду очільника громади відсторонено від займаної посади.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що посадовець РТЦК на Черкащині зі спільницею пропонували ухилянтам за хабар отримати відстрочку від призову.