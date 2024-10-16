На фронт передадут FPV-дроны, технику и РЭБ на миллион евро. ВИДЕО+ФОТО

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко подготовил очередную партию техники и дронов для боевых бригад и батальонов. Стоимость этого конвоя - 45 миллионов гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"За моей спиной стоят два очень крутых комплекса шиномонтажа. Ребята на фронте даже не мечтают о том, что они могут очень быстро переобуть машины", - говорит Порошенко.

"1600 FPV-дронов. "Десяток", "восьмерок". "Мавики" дневные и ночные. Ночные FPV", - перечисляет пятый Президент.

"Сейчас здесь стоит двести пятьдесят семь "Ванильных сахаров" - детекторов дронов. Двадцать два комплекса "Шатро", которые закрывают наши опорники от вражеских FPVшек", - говорит глава "ЕС".

"А еще мы очень быстро приближаемся к трехсотой машине. Вы видите, там двести девяносто третья - это манипулятор, который перегружает снаряды для нашей артиллерийской бригады. А еще комплекс управления для батальона беспилотных летательных аппаратов, который может очень эффективно работать в передвижной позиции", - объясняет Порошенко.

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Всего в войско на этой неделе передают 1600 FPV-дронов, 2 шиномонтажа, 2 экскаватора для инженерной и штурмовой бригад, дневные и ночные "Мавики", 257 "Ванильных сахаров", 22 комплекса окопного РЭБа "Шатро", квадроциклы, грузовики DAF Lеylаnd с манипулятором для артиллеристов и пункт управления БПЛА, компьютерную технику. "Все, что можем, - на фронт", - подчеркивает Порошенко.

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