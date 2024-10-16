РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9168 посетителей онлайн
Новости Фото
3 333 28

На фронт передадут FPV-дроны, технику и РЭБ на миллион евро. ВИДЕО+ФОТО

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко подготовил очередную партию техники и дронов для боевых бригад и батальонов. Стоимость этого конвоя - 45 миллионов гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"За моей спиной стоят два очень крутых комплекса шиномонтажа. Ребята на фронте даже не мечтают о том, что они могут очень быстро переобуть машины", - говорит Порошенко.

Техніка від Порошенка

"1600 FPV-дронов. "Десяток", "восьмерок". "Мавики" дневные и ночные. Ночные FPV", - перечисляет пятый Президент.

Техніка від Порошенка

"Сейчас здесь стоит двести пятьдесят семь "Ванильных сахаров" - детекторов дронов. Двадцать два комплекса "Шатро", которые закрывают наши опорники от вражеских FPVшек", - говорит глава "ЕС".

Техніка від Порошенка

"А еще мы очень быстро приближаемся к трехсотой машине. Вы видите, там двести девяносто третья - это манипулятор, который перегружает снаряды для нашей артиллерийской бригады. А еще комплекс управления для батальона беспилотных летательных аппаратов, который может очень эффективно работать в передвижной позиции", - объясняет Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ передано более 3 тысяч FPV-дронов, а также "мавики" и средства РЭБ. ФОТОрепортаж

Техніка від Порошенка

Всего в войско на этой неделе передают 1600 FPV-дронов, 2 шиномонтажа, 2 экскаватора для инженерной и штурмовой бригад, дневные и ночные "Мавики", 257 "Ванильных сахаров", 22 комплекса окопного РЭБа "Шатро", квадроциклы, грузовики DAF Lеylаnd с манипулятором для артиллеристов и пункт управления БПЛА, компьютерную технику. "Все, что можем, - на фронт", - подчеркивает Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": FPV, РЭБ и авто: Воинам на Сумщине передали партию техники. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

помощь (7863) Порошенко Петр (19616) техника (1746)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Шкода, що Цензор досі пише в заголовку безособисте "передадуть", а не "Петро Порошенко передає".
Хоча зрештою, якщо хтось і передає, то не "слуги" ж чи мільонер Зєля... і так всім зрозміло шо Порох.
показать весь комментарий
16.10.2024 13:44
+13
Дякуємо справжньому Гетьману Петру Олексійовичу Порошенко!!! СЛАВА ЗСУ!! ГЕРОЯМ СЛАВА! СМЕРТЬ ворогам!!! ГЕТЬ ЗЕлену плісняву!!!
показать весь комментарий
16.10.2024 14:11
+12
Так ось де ,обіцяні мільйон дронів від Умєрова.
показать весь комментарий
16.10.2024 13:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
шо, опять?
показать весь комментарий
16.10.2024 13:39 Ответить
Барижить))
показать весь комментарий
16.10.2024 13:42 Ответить
Так ось де ,обіцяні мільйон дронів від Умєрова.
показать весь комментарий
16.10.2024 13:44 Ответить
показать весь комментарий
16.10.2024 13:59 Ответить
Шкода, що Цензор досі пише в заголовку безособисте "передадуть", а не "Петро Порошенко передає".
Хоча зрештою, якщо хтось і передає, то не "слуги" ж чи мільонер Зєля... і так всім зрозміло шо Порох.
показать весь комментарий
16.10.2024 13:44 Ответить
То і так зрозуміло що це Порошенко. Чи хтось може подумати про 95й квартал?
показать весь комментарий
16.10.2024 13:52 Ответить
Це так, але б все одно хотілося б більш неупередженої та відкритої подачі інформації.
показать весь комментарий
16.10.2024 13:57 Ответить
Справа в тому, що якшо буде написано в назві Порошенко, то зелені та їх прихильники навіть не відкриють статтю. А так є надія що відкриють, щось побачать.
показать весь комментарий
16.10.2024 14:31 Ответить
Порох розуміє, що потрібно для перемоги..
а ухилянти по 10 000$ краще несуть в тцк.. чи влк..
показать весь комментарий
16.10.2024 13:46 Ответить
Беруть прикляд з чотириразового верховного ухилянта!
показать весь комментарий
16.10.2024 15:50 Ответить
Moskal Hunter
показать весь комментарий
16.10.2024 13:47 Ответить
А чего? Нормальная торговая марка.
показать весь комментарий
16.10.2024 14:00 Ответить
Сумний, бо прочитав комент невдячного дурня , під псевдонімом "Centr00".
показать весь комментарий
16.10.2024 14:20 Ответить
Воно не дурень, воно бот жОПовський, ну а там " аби не Порох "!!! На інше в них мізків немає!!!
показать весь комментарий
16.10.2024 15:05 Ответить
Бо просив же вас "ДУМАЙТЕ", але - біда - немає чим!
показать весь комментарий
16.10.2024 14:28 Ответить
Чому"Цензор" ім'я Порошенка не вказує у заголовку?
показать весь комментарий
16.10.2024 14:07 Ответить
Дякуємо справжньому Гетьману Петру Олексійовичу Порошенко!!! СЛАВА ЗСУ!! ГЕРОЯМ СЛАВА! СМЕРТЬ ворогам!!! ГЕТЬ ЗЕлену плісняву!!!
показать весь комментарий
16.10.2024 14:11 Ответить
уявляю як зелю попердоліло
показать весь комментарий
16.10.2024 15:10 Ответить
В черговоий раз!
показать весь комментарий
16.10.2024 15:51 Ответить
боневтікачу бадуже, тому що він не бажає перемоги України.
показать весь комментарий
16.10.2024 18:11 Ответить
Дякуєио, Гетьман!!!!
показать весь комментарий
16.10.2024 15:13 Ответить
А от верховний ухилянт чергову "речуху" прогундосив з трибуни ВРУ.
Це в нього "потужна перемога" здорового глузду.
показать весь комментарий
16.10.2024 15:53 Ответить
 
 