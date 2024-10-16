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На фронт передадуть FPV-дрони, техніку та РЕБ на мільйон євро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко підготував чергову партію техніки та дронів для бойових бригад і батальйонів. Вартість цього конвою – 45 мільйонів гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"За моєю спиною стоять два дуже крутих комплекси шиномонтажу. Хлопці на фронті навіть не мріють про те, що вони можуть дуже швидко перевзути автівки", – говорить Порошенко.

Техніка від Порошенка

"1600 FPV-дронів. "Десяток", "вісімок". "Мавіки" денні і нічні. Нічні FPV", – перераховує п’ятий Президент.

Техніка від Порошенка

"Зараз тут стоїть двісті п’ятдесят сім "Ванільних цукорків" – детекторів дронів. Двадцять два комплекси "Шатро", які закривають наші опорники від ворожих FPVшок", – говорить очільник "ЄС".

Техніка від Порошенка

"А ще ми дуже швидко наближаємося до трьохсотої машини. Ви бачите, там двісті дев’яносто третя – це маніпулятор, який перевантажує снаряди для нашої артилерійської бригади. А ще комплекс управління для батальйону безпілотних літальних апаратів, який може дуже ефективно працювати в пересувній позиції", – пояснює Порошенко.

Також дивіться: ЗСУ передано понад 3 тисячі FPV-дронів, а також "Мавіки" і засоби РЕБ. ФОТОрепортаж

Техніка від Порошенка

Загалом у військо цього тижня передають 1600 FPV-дронів, 2 шиномонтажі, 2 екскаватори для інженерної та штурмової бригад, денні та нічні "Мавіки", 257 "Ванільних цукорків", 22 комплекси окопного РЕБу "Шатро", квадроцикли, вантажівки DAF Lеylаnd з маніпулятором для артилеристів та пункт керування БПЛА, комп’ютерну техніку. "Все, що можемо, – на фронт", – наголошує Порошенко.

Також дивіться: FPV, РЕБ та авто: Воїнам на Сумщині передали партію техніки. ФОТОрепортаж

Автор: 

допомога (8429) Порошенко Петро (15190) техніка (1846)


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Топ коментарі
+19
Шкода, що Цензор досі пише в заголовку безособисте "передадуть", а не "Петро Порошенко передає".
Хоча зрештою, якщо хтось і передає, то не "слуги" ж чи мільонер Зєля... і так всім зрозміло шо Порох.
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16.10.2024 13:44
+13
Дякуємо справжньому Гетьману Петру Олексійовичу Порошенко!!! СЛАВА ЗСУ!! ГЕРОЯМ СЛАВА! СМЕРТЬ ворогам!!! ГЕТЬ ЗЕлену плісняву!!!
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16.10.2024 14:11
+12
Так ось де ,обіцяні мільйон дронів від Умєрова.
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16.10.2024 13:44
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шо, опять?
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16.10.2024 13:39 Відповісти
Барижить))
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16.10.2024 13:42 Відповісти
Так ось де ,обіцяні мільйон дронів від Умєрова.
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16.10.2024 13:44 Відповісти
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16.10.2024 13:59 Відповісти
Шкода, що Цензор досі пише в заголовку безособисте "передадуть", а не "Петро Порошенко передає".
Хоча зрештою, якщо хтось і передає, то не "слуги" ж чи мільонер Зєля... і так всім зрозміло шо Порох.
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16.10.2024 13:44 Відповісти
То і так зрозуміло що це Порошенко. Чи хтось може подумати про 95й квартал?
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16.10.2024 13:52 Відповісти
Це так, але б все одно хотілося б більш неупередженої та відкритої подачі інформації.
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16.10.2024 13:57 Відповісти
Справа в тому, що якшо буде написано в назві Порошенко, то зелені та їх прихильники навіть не відкриють статтю. А так є надія що відкриють, щось побачать.
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16.10.2024 14:31 Відповісти
Порох розуміє, що потрібно для перемоги..
а ухилянти по 10 000$ краще несуть в тцк.. чи влк..
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16.10.2024 13:46 Відповісти
Беруть прикляд з чотириразового верховного ухилянта!
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16.10.2024 15:50 Відповісти
Moskal Hunter
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16.10.2024 13:47 Відповісти
А чего? Нормальная торговая марка.
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16.10.2024 14:00 Відповісти
Сумний, бо прочитав комент невдячного дурня , під псевдонімом "Centr00".
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16.10.2024 14:20 Відповісти
Воно не дурень, воно бот жОПовський, ну а там " аби не Порох "!!! На інше в них мізків немає!!!
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16.10.2024 15:05 Відповісти
Бо просив же вас "ДУМАЙТЕ", але - біда - немає чим!
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16.10.2024 14:28 Відповісти
Чому"Цензор" ім'я Порошенка не вказує у заголовку?
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16.10.2024 14:07 Відповісти
Дякуємо справжньому Гетьману Петру Олексійовичу Порошенко!!! СЛАВА ЗСУ!! ГЕРОЯМ СЛАВА! СМЕРТЬ ворогам!!! ГЕТЬ ЗЕлену плісняву!!!
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16.10.2024 14:11 Відповісти
уявляю як зелю попердоліло
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16.10.2024 15:10 Відповісти
В черговоий раз!
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16.10.2024 15:51 Відповісти
боневтікачу бадуже, тому що він не бажає перемоги України.
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16.10.2024 18:11 Відповісти
Дякуєио, Гетьман!!!!
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16.10.2024 15:13 Відповісти
А от верховний ухилянт чергову "речуху" прогундосив з трибуни ВРУ.
Це в нього "потужна перемога" здорового глузду.
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16.10.2024 15:53 Відповісти
 
 