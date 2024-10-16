На фронт передадуть FPV-дрони, техніку та РЕБ на мільйон євро. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко підготував чергову партію техніки та дронів для бойових бригад і батальйонів. Вартість цього конвою – 45 мільйонів гривень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"За моєю спиною стоять два дуже крутих комплекси шиномонтажу. Хлопці на фронті навіть не мріють про те, що вони можуть дуже швидко перевзути автівки", – говорить Порошенко.

"1600 FPV-дронів. "Десяток", "вісімок". "Мавіки" денні і нічні. Нічні FPV", – перераховує п’ятий Президент.

"Зараз тут стоїть двісті п’ятдесят сім "Ванільних цукорків" – детекторів дронів. Двадцять два комплекси "Шатро", які закривають наші опорники від ворожих FPVшок", – говорить очільник "ЄС".

"А ще ми дуже швидко наближаємося до трьохсотої машини. Ви бачите, там двісті дев’яносто третя – це маніпулятор, який перевантажує снаряди для нашої артилерійської бригади. А ще комплекс управління для батальйону безпілотних літальних апаратів, який може дуже ефективно працювати в пересувній позиції", – пояснює Порошенко.

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Загалом у військо цього тижня передають 1600 FPV-дронів, 2 шиномонтажі, 2 екскаватори для інженерної та штурмової бригад, денні та нічні "Мавіки", 257 "Ванільних цукорків", 22 комплекси окопного РЕБу "Шатро", квадроцикли, вантажівки DAF Lеylаnd з маніпулятором для артилеристів та пункт керування БПЛА, комп’ютерну техніку. "Все, що можемо, – на фронт", – наголошує Порошенко.

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