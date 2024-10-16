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В Молдове у границы с Украиной обнаружили обломки снаряда. ФОТО

На севере Молдовы в 4 км от границы с Украиной обнаружили обломки снаряда.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker, об этом сообщили в пограничной полиции Молдовы.

Утром 16 октября вблизи села Ленкеуци Окницкого района на расстоянии 4000 метров от государственной границы с Украиной местные жители обнаружили металлические обломки, вероятно, от снаряда.

У Молдові виявили уламки снаряда

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Отмечается, что на место выехали сотрудники полиции и прокуратуры.

Также отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину на территории Молдовы несколько раз находили обломки ракет и беспилотников.

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Автор: 

граница (5302) Молдова (1884)


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16.10.2024 15:06 Ответить
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16.10.2024 15:07 Ответить
 
 