В Молдове у границы с Украиной обнаружили обломки снаряда. ФОТО
На севере Молдовы в 4 км от границы с Украиной обнаружили обломки снаряда.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker, об этом сообщили в пограничной полиции Молдовы.
Утром 16 октября вблизи села Ленкеуци Окницкого района на расстоянии 4000 метров от государственной границы с Украиной местные жители обнаружили металлические обломки, вероятно, от снаряда.
Отмечается, что на место выехали сотрудники полиции и прокуратуры.
Также отмечается, что после полномасштабного вторжения России в Украину на территории Молдовы несколько раз находили обломки ракет и беспилотников.
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Giga
показать весь комментарий16.10.2024 15:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Дед Сергей #229176
показать весь комментарий16.10.2024 15:07 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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