У Молдові біля кордону з Україною виявили уламки снаряда. ФОТО
На півночі Молдови за 4 км від кордону з Україною виявили уламки снаряда.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker, про це повідомили в прикордонній поліції Молдови.
Вранці 16 жовтня поблизу села Ленкеуці Окницького району на відстані 4000 метрів від державного кордону з Україною місцеві мешканці виявили металеві уламки, ймовірно, від снаряда.
Зазначається, що на місце виїхали співробітники поліції та прокуратури.
Також зауважується, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території Молдови кілька разів знаходили уламки ракет і безпілотників.
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Giga
показати весь коментар16.10.2024 15:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Дед Сергей #229176
показати весь коментар16.10.2024 15:07 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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