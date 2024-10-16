У Молдові біля кордону з Україною виявили уламки снаряда. ФОТО

На півночі Молдови за 4 км від кордону з Україною виявили уламки снаряда.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker, про це повідомили в прикордонній поліції Молдови.

Вранці 16 жовтня поблизу села Ленкеуці Окницького району на відстані 4000 метрів від державного кордону з Україною місцеві мешканці виявили металеві уламки, ймовірно, від снаряда.

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Зазначається, що на місце виїхали співробітники поліції та прокуратури.

Також зауважується, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території Молдови кілька разів знаходили уламки ракет і безпілотників.

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