УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13306 відвідувачів онлайн
Новини Фото
1 593 2

У Молдові біля кордону з Україною виявили уламки снаряда. ФОТО

На півночі Молдови за 4 км від кордону з Україною виявили уламки снаряда.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker, про це повідомили в прикордонній поліції Молдови.

Вранці 16 жовтня поблизу села Ленкеуці Окницького району на відстані 4000 метрів від державного кордону з Україною місцеві мешканці виявили металеві уламки, ймовірно, від снаряда.

У Молдові виявили уламки снаряда

Читайте також: Якщо Україна впаде, Молдова буде наступною ціллю нападу Росії, - Бербок

Зазначається, що на місце виїхали співробітники поліції та прокуратури.

Також зауважується, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на території Молдови кілька разів знаходили уламки ракет і безпілотників.

Читайте: У Молдові повідомили про збої в енергосистемі через атаку РФ на Україну

Автор: 

кордон (4817) Молдова (2086)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И ?
показати весь коментар
16.10.2024 15:06 Відповісти
Стурбованї
показати весь коментар
16.10.2024 15:07 Відповісти
 
 